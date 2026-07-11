El Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay propone tres días de actividades gratuitas

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En Puerto Campichuelo, departamento Uruguay, el Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay invita a disfrutar de una propuesta especial para estas vacaciones de invierno. Del 16 al 18 de julio, de 12 a 18, el área protegida ofrecerá actividades gratuitas para toda la familia, con el objetivo de promover el contacto con la naturaleza, la recreación y la educación ambiental.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán participar de visitas guiadas al Centro de Interpretación, paseos en lancha, recorridas guiadas en kayak y de la inauguración de una nueva zona de picnic, un espacio pensado para disfrutar del entorno natural de manera segura y responsable.

Además, habrá un sector de esparcimiento sobre la costa con venta de tortas fritas y agua caliente para compartir unos mates, en un ambiente ideal para disfrutar al aire libre durante el receso invernal.

Con el fin de facilitar el acceso, se dispondrá de un servicio gratuito de traslados en una camioneta Sprinter que realizará viajes continuos entre la plaza de Colonia Elía y la costa del parque durante toda la jornada.

El intendente del Parque Natural Provincial, Alberto Zapata, destacó que la iniciativa es posible “gracias al esfuerzo y compromiso constante de los guardaparques, voluntarios, instructores y prestadores de servicios del parque”.

La propuesta es organizada por el Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay y la Fundación Banco de Bosques, con la colaboración del Municipio de Colonia Elía.

Inscripción para actividades acuáticas

Debido a la capacidad de carga del área protegida y con el propósito de preservar los sectores naturales más sensibles, la inscripción previa es obligatoria para participar de las actividades acuáticas. Los cupos son limitados.

Las personas interesadas deberán informar nombre y apellido, edad y DNI. Para consultas e inscripción pueden comunicarse por WhatsApp al 3435 34-1416, escribir al correo intendenciapnpiycvru@gmail.com o acercarse a la Mesa de Entradas del Municipio de Colonia Elía.