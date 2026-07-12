Javier Milei firmó un acuerdo histórico de armamento con Israel: qué equipamiento llega al país

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El Ministerio de Defensa avanzó en la adquisición de nuevos fusiles y otros equipamientos claves para modernizar los recursos militares.

El Ministerio de Defensa avanzó con Israel en la compra de los primeros fusiles ARAD, fabricados por la empresa Israel Weapon Industries (IWI), en el marco de uno de los programas de renovación del armamento individual más importantes encarados por las Fuerzas Armadas en los últimos años.

El convenio, suscripto el 28 de junio bajo la modalidad de cooperación entre Estados y como parte del alineamiento político de Javier Milei, prevé una primera entrega de 700 fusiles ARAD 7, junto con 167 dispositivos de fogueo y distintos accesorios, por un monto cercano a los 1,73 millones de dólares.

El primer envío podría llegar al país en las próximas semanas. Esa entrega marcará el inicio formal del reemplazo progresivo de los fusiles FAL que actualmente utilizan las Fuerzas Armadas, consignó NA.

El contrato también deja abierta la posibilidad de ampliar las compras durante los próximos tres años hasta alcanzar un total de 12 millones de dólares. En ese esquema podrán incorporarse tanto fusiles ARAD 7, calibre 7,62 milímetros, como ARAD 5, calibre 5,56 milímetros, de acuerdo con los requerimientos operativos de cada fuerza.

La adquisición se enmarca dentro de un programa más amplio financiado por el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y alineado con los objetivos del Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL), destinado a recuperar y modernizar capacidades estratégicas del instrumento militar argentino.

Milei con Netanyahu en Nueva York

Sin embargo, la iniciativa excede el simple reemplazo del histórico FAL. Según información difundida por especialistas en defensa y distintos medios del sector, el proyecto contempla una renovación integral del armamento portátil, que incluirá futuras incorporaciones de pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, sistemas ópticos y municiones para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El proceso que derivó en esta decisión comenzó durante 2024, cuando el Estado Mayor Conjunto inició una serie de reuniones técnicas con representantes de fabricantes internacionales para analizar las distintas alternativas disponibles. Entre los sistemas evaluados figuraban varios modelos, aunque el fusil israelí ARAD fue consolidándose como una de las opciones mejor calificadas tras las pruebas técnicas y operativas.

Como parte de ese análisis, delegaciones argentinas viajaron a Israel para conocer de primera mano las capacidades de los sistemas desarrollados por IWI y otros fabricantes. Más tarde, equipos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea realizaron evaluaciones técnico-operacionales cuyos resultados fueron incorporados al informe final elevado al Ministerio de Defensa.

La elección del ARAD implica un cambio significativo para las Fuerzas Armadas. El FAL, diseñado originalmente por la empresa belga FN Herstal, comenzó a equipar a las tropas argentinas durante la década de 1960 y estuvo presente en prácticamente todos los despliegues militares relevantes del país, incluida la Guerra de Malvinas.

De todos modos, el recambio no será inmediato. La llegada de los primeros lotes dará comienzo a un proceso gradual que demandará varios años. En una primera etapa, los nuevos fusiles serán distribuidos entre las distintas fuerzas para realizar verificaciones operativas, pruebas de desempeño y tareas de adaptación doctrinaria. Recién una vez completada esa instancia se avanzará con una incorporación de mayor escala.