Javier Milei cambia toda la comunicación oficial: también se va el Secretario de Medios

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Javier Lanari deja su cargo y en las próximas horas se conoce el reemplazante.

Javier Milei tiene en mente profundizar el cambio de toda la comunicación del Gobierno y en especial lo que respecta al foco económico.

En ese sentido instruyó al al nuevo vocero, Adrián Ravier, a que ponga el foco en la explicación de cada medida y decisión económica del Gobierno.

La Casa Rosada está convencida que la falta de consenso popular a su plan económico pasa por una falla en la comunicación.

La transición de la vocería

Ravier comenzó hoy la transición de la vocería con una reunión con Adorni en la Casa de Gobierno.

Asimismo, el propio Adorni anunció que Javier Lanari dejará la subsecretaría de Medios de Comunicación.

“Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su remplazo, quien trabajará a la par del nuevo Vocero Presidencial”, señaló Adorni en redes sociales.

El nuevo equipo de comunicación tendrá un comienzo complicado con la difusión de la tasa de desempleo que dará a conocer el INDEC este lunes a las 16.