Mundial 2026. Con Messi como bandera, la selección quiere dar otro golpe: hora, TV y formaciones ante Austria

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El equipo que dirige Lionel Scaloni enfrenta el lunes, a las 14 (hora argentina), a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Se jugará en el espectacular Dallas Stadium y el ganador avanzará a 16avos de final. Scaloni mete cambios.

La ilusión de Argentina está otra vez en marcha y se encendió al máximo desde el principio. El responsable es el campeón del mundo, que el martes pasado debutó como un verdadero campeón en este Mundial 2026 en el cual ya mostró credenciales para defender con altura la corona que supo conseguir en 2022.

Argentina, esa Argentina de un Lionel Messi que deslumbra y emociona, aparece dispuesta a hacer vibrar al fútbol entero. Con ese objetivo, en su presentación en el Grupo J goleó a Argelia en Kansas y este lunes quiere volver a dar un golpe sobre la mesa cuando enfrente a las 14 (hora argentina) a Austria en Dallas, con el arbitraje del egipcio Amin Mohamed Omar.

El partido se puede ver en DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública, Disney+ Premium y Paramount+.

El magnífico el AT&T Stadium, Dallas Stadium durante la Copa del Mundo por orden comercial de la Fifa, situado en la ciudad de Arlington, será la sede de este partido en el cual la selección que dirige Lionel Scaloni puede sellar su clasificación a 16avos de final.

El estadio, que tiene techo retráctil, es un espectáculo en sí mismo, con 70.600 ubicaciones habilitadas, un sistema de refrigeración que permite aislarse de los más de 30 grados que habrá en el exterior a las 12 de esta ciudad y un césped cultivado en Colorado que fue traído a mediados de mayo y recibe luz solar artificial.

Función de gala para Argentina

En ese escenario espectacular, la función de gala la quiere dar Argentina. Para eso tendrá que repetir los mejores momentos que mostró frente a los argelinos, en los cuales dominó a su rival con paciencia, toque y circulación y pegó en los momentos justos gracias a un Messi monumental que marcó los tres goles.

Argentina honró en su presentación varias de las virtudes que le permitieron ganar el título mundial en Qatar y la Copa América 2024 en esta misma Estados Unidos que ya la consagra como candidata. La actuación exorbitante de Messi, el respaldo sólido de sus compañeros, las capacidades individuales y colectivas y la presencia de una hinchada que vuelve a conmover y hacer temblar sedes son argumentos suficientes como para pensar que en Dallas puede dar otro paso firme para su meta final.

Claro que para evitar cualquier riesgo los albicelestes deberán achicar al máximo los tiempos en los cuales perdieron el control del partido, al margen que sufrieron poquísimas ocasiones de gol en contra y su arquero Emiliano Martínez tuvo una noche tranquila.

Para este lunes, el entrenador Scaloni meterá mano en el equipo y una variante segura es el ingreso del cordobés Nahuel Molina por Gonzalo Montiel, de discreto juego en el debut.

Luego todo indica que el DT repetirá el resto de la defensa con Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. En el medio están seguros Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que habrá que ver si se le ratifica la confianza a Thiago Almada o si el cuerpo técnico apela a velocidad y dinamismo de “Nico” González. Más alejada están las opciones de “Gio” Lo Celso y Giuliano Simeone.

Rival de cuidado

Enfrente estará Austria, que en su regreso a las copas del mundo después de 28 años también festejó en el debut con un 3-1 a Jordania, el otro integrante de la zona.

La selección austríaca logró su histórica clasificación tras quedar invicta y líder en el Grupo H europeo. Bajo la conducción del alemán Ralf Rangnick, sumó 19 puntos en ocho partidos (seis victorias, un empate y una derrota).

Rangnick, quien dirige al equipo desde 2022 y ya se le renovó el contrato, es un estratega reconocido como el padre del “gegenpressing” (presión extrema luego de perder la pelota) en Alemania. Con una rica carrera como entrenador, entre 2012 y 2015 revolucionó el fútbol de Austria desde su cargo director deportivo del Red Bull Salzburgo. Contagió con su sistema de máxima presión alta y con la necesidad de apelar a formar y promover jóvenes.

Entre las figuras que tiene el equipo vale nombrar al defensor y líder David Alaba, a los volantes Marcel Sabitzer y Konrad Laimer, al experimentado delantero Marko Arnautović y a otros como Romano Schmid, Patrick Wimmer y la promesa Paul Wanner.

Nada le será fácil a Argentina, como siempre. Por eso afronta cada desafío sin relajarse. Pero el seleccionado que dirige Scaloni sabe que si se acerca a su mejor versión tiene muchas chances de ganar y de asegurarse la clasificación.

La formación de Argentina y la de Austria

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Hora: 14.

Árbitro: Amin Mohamed (Egipto).

TV: DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública, Disney+ Premium y Paramount+.

Estadio: AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.