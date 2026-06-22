Colectivos: quiénes integran el órgano de control

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A través del decreto N° 1.164, dictado el último 29 de mayo, el Departamento Ejecutivo Municipal de Paraná conformó el Órgano de Monitoreo del Sistema del Transporte Accesible, Sustentable y Masivo Urbano de Pasajeros.

La ordenanza N° 10.213, sancionada el 26 de diciembre de 2024 y promulgada mediante decreto N° 2.720 el 30 de diciembre de ese año, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones generales y particulares para licitar la Concesión del Servicio del Sistema de Transporte Urbano Masivo de Pasajeros de la Ciudad de Paraná. En el artículo 15° de esa ordenanza se fijó que “deberá crearse el órgano de monitoreo que se encargará de supervisar la implementación del Sistema de Transporte Accesible, Sustentable y Masivo Urbano de Pasajeros conforme lo establece dicho pliego.

La misma norma previó quiénes integrarían ese Órgano de Monitoreo: tres representantes del Ejecutivo; un representante por bloque del Concejo Deliberante; y un representante de los usuarios.

La primera reunión de ese órgano se había previsto para el jueves 18, pero problemas de agenda de algunos de los integrantes derivaron en su suspensión.