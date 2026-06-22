Continúan las capacitaciones para fortalecer la atención de emergencias en el primer nivel de salud

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El Ministerio de Salud continúa fortaleciendo las capacidades de los equipos sanitarios de la provincia mediante jornadas de formación sobre shock anafiláctico, reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. En ese sentido, se realizaron nuevas instancias de actualización en San Pedro, Jubileo y Paraná, con la participación de trabajadores del primer nivel de atención.

Participaron de las jornadas 110 asistentes entre agentes de centros de salud y personal del nivel central perteneciente a la Dirección General del Primer Nivel de Atención. La capacitación tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de los equipos de salud mediante herramientas prácticas y conocimientos actualizados para la atención oportuna de eventos críticos.

Las capacitaciones estuvieron a cargo de profesionales pertenecientes a las direcciones generales de Enfermería, Emergencias Sanitarias y Primer Nivel de Atención, quienes compartieron experiencias, protocolos de actuación y recomendaciones basadas en las últimas actualizaciones en materia de atención de emergencias.

Al respecto, la directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, destacó la importancia de sostener estos espacios de formación continua, que permiten fortalecer las competencias de los equipos de salud y garantizar una mejor calidad de atención para la comunidad en todo el territorio entrerriano.

Cabe señalar que estas acciones forman parte de una estrategia integral de capacitación que continuará desarrollándose en diferentes localidades de la provincia, con el objetivo de consolidar redes sanitarias más preparadas y brindar respuestas oportunas ante emergencias que requieran una intervención inmediata.