LA INTERNA K ESTALLA: LA CÁMPORA DICE QUE SIN CRISTINA NO HAY CANDIDATO

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

La pelea dentro del peronismo ya no se disimula. La Cámpora endureció su postura y lanzó un mensaje que sacude al PJ: para 2027 solo hay una candidata posible, Cristina Fernández de Kirchner, pese a su condena y detención.

El gobernador Axel Kicillof quedó en el centro de las críticas. Desde el cristinismo lo compararon con Augusto Vandor, histórico dirigente sindical acusado de impulsar un “peronismo sin Perón”, una comparación que reaviva una de las etapas más oscuras de la historia del movimiento.

Mientras algunos dirigentes sostienen que sin Cristina el peronismo pierde legitimidad, otros creen que insistir con su figura solo profundiza la crisis y aleja cualquier posibilidad de unidad.

La pregunta ya no es si habrá interna… sino si el peronismo llegará unido a 2027 o terminará dividido en una guerra sin retorno.

¿Vos qué pensás? ¿Cristina sigue siendo la única líder capaz de conducir al peronismo o llegó el momento de una renovación definitiva?

#CristinaKirchner #LaCampora #Kicillof #Peronismo #PoliticaArgentina