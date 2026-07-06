CON LA PRESENCIA DE KARINA MILEI, LA LIBERTAD AVANZA PRESENTÓ EN POSADAS SU ESPACIO DE FORMACIÓN POLÍTICA

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POSADAS. En un fuerte despliegue territorial, La Libertad Avanza (LLA) presentó oficialmente en la capital misionera su Escuela de Dirigentes, una iniciativa estratégica orientada a la formación de cuadros políticos, institucionales y técnicos para consolidar el crecimiento del espacio en la provincia.

El evento contó con la participación central de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes encabezaron el acto ante una nutrida concurrencia de legisladores, referentes locales y militantes de diversos puntos de la provincia.

Durante su alocución, Karina Milei agradeció el respaldo del electorado misionero y trazó la hoja de ruta del partido, señalando que uno de los objetivos prioritarios de esta estructura es trabajar activamente para la reelección del presidente Javier Milei en 2027. Asimismo, la funcionaria subrayó que la capacitación y la formación política son herramientas “clave” para difundir y defender el ideario libertario en el territorio