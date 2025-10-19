Milei llevó su campaña a Santiago del Estero y Tucumán: críticas al kirchnerismo y otro pedido de “no aflojar”

El presidente Javier Milei viajó este sábado al norte del país para encabezar actos de campaña en Santiago del Estero y Tucumán, en el marco del tramo final antes de las elecciones. En la capital santiagueña, el mandatario encabezó un acto junto a sus candidatos al Parlamento por la mañana, mientras que más tarde estuvo en la localidad de Yerba Buena, donde se produjeron algunos incidentes entre militantes libertarios y opositores, lo que obligó a la Policía a intervenir.

Frente a una multitud, el Presidente arengó a los militantes: “Es momento de decidir si queremos seguir siendo esclavos o abrazar las ideas de la libertad”. “Sabemos que la situación no es fácil, pero estamos en el camino correcto”, agregó.

Además, aprovechó para apuntar contra el kirchnerismo: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle, nosotros nos respetan en el mundo”.

En Santiago del Estero, Milei estuvo acompañado por Laura Godoy, candidata a diputada nacional, y Tomás Figueroa, postulante al Senado. Más tarde, en Tucumán, compartirá la jornada con Federico Pelli, candidato a diputado nacional. Según fuentes del oficialismo, los encuentros tendrán el formato de caminatas y caravanas, similares a los que el Presidente viene realizando en distintos puntos del país.

Javier Milei junto a los referentes de Santiago del Estero

Como adelantó este medio, Santiago del Estero es uno de los territorios complejos en el mapa de la fuerza que fundó Javier Milei. Los libertarios acusan al gobernador Gerardo Zamora, que competirá en la boleta, de dividir estratégicamente al peronismo santiagueño para quedarse con los tres senadores en juego.

La provincia renueva este año tres senadores nacionales, y tres diputados nacionales. Pero, además, elige gobernador y vicegobernador, es decir, los máximos cargos a nivel distrital. Son comicios a contramano de la mayoría de las provincias, donde se renueva la gobernación en los años que coinciden con las elecciones nacionales.

Además, se renovarán 20 bancas de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales, además del jefe comunal y concejales de Clodomira y Villa Atamisqui, dos localidades que tienen calendario electoral diferenciado tras haber sido intervenidas por la provincia. Tomás Figueroa, que encabeza la lista a senadores en Santiago del Estero, junto a Martín Menem, vicepresidente de partido a nivel nacional

Visita a Tucumán, otra provincia complicada para LLA

Tras su paso por Santiago del Estero, Milei y su comitiva aterrizaron a las 13:15 en el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo de Tucumán, de acuerdo a lo reportado por La Gaceta. Luego de su llegada, el mandatario llegó apenas pasadas las 19 a la ciudad de Yerba Buena, un municipio vecino a la capital San Miguel.

Un grupo de entre 30 y 40 manifestantes, identificados como opositores al mandatario y portadores de pancartas con consignas como “Fuera Milei” y “Milei basura, vos sos la dictadura”, se congregó a unos 200 metros del foco principal del acto, en la intersección de las calles Mariano Moreno y avenida Aconquija.

Según informó el diario La Gaceta, estos manifestantes no estaban integrados en partidos políticos tradicionales. Entre ellos se encontraban docentes y militantes del ámbito universitario. También había jubilados. Portaban también carteles con la inscripción “3%”, sumando reclamos de carácter social a la protesta.

En un momento determinado, esos manifestantes se enfrentaron a un grupo de seguidores libertarios, lo que obligó a que la Policía intervenga. La intervención policial incluyó el reordenamiento del grupo detrás de vallas y la dispersión a cierta distancia del evento, buscando disminuir la tensión con los simpatizantes libertarios que se acercaron al lugar

Milei convocó cientos de personas en el municipio de Yerba Buena, Tucumán

Finalmente, el operativo dejó como saldo dos detenidos, sin que se registraran incidentes de mayor gravedad en el marco del acto que aguardaba la llegada del jefe de Estado.

Milei llegó a Yerba Buena y, tal como hizo en otros lugares durante la campaña, se movió a bordo de la caja de una camioneta durante algunas cuadras entre cientos de personas. A su lado se mantuvo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Es una alegría estar en la tierra del padre de la Constitución, Juan Bautista Alberdi”, gritó Milei con un megáfono mientras el público gritaba “¡Presidente!“ y ”¡Libertad!“.

“Este 26 elegimos entre la civilización y la barbarie. Entre la libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas. Les propongo que sigamos avanzando en las ideas de la libertad”, dijo Milei.

“Nunca dije que iba a ser fácil. Estamos a mitad de camino. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Sigamos apoyando este modelo”, propuso el presidente. La multitud le respondió: “Milei querido el pueblo está contigo”.

El contacto de Milei con la militancia duró apenas 10 minutos. Tras el discurso firmó libros, remeras y se sacó selfies. Luego el presidente fue hacia el aeropuerto para regresar a Buenos Aires.

En el contexto de las inminentes elecciones en la provincia, donde se definirán exclusivamente bancas de diputados nacionales, los libertarios pusieron el foco en una figura emergente. Se trata de Federico Pelli, empresario que según medios tucumanos nunca antes había incursionado en la política local. Los reportes indican que Pelli cuenta con antecedentes como oficial del Ejército, además de haberse graduado en Administración y especializado en políticas de seguridad y prevención del delito. De esta manera, la coalición oficialista apostó por un perfil con experiencia en el ámbito militar y en gestión de riesgos, presentándolo como su principal candidato para representar a la provincia en la Cámara Baja.

Los armadores de La Libertad Avanza admiten que el Frente Tucumán, que tendrá al aliado Osvaldo Jaldo como competidor testimonial, algo que se replica en los siguientes dos candidatos de la nómina, mide muy bien en las encuestas camino al 26 de octubre. La provincia renueva cuatro escaños en la Cámara baja.

El mandatario retomó el liderazgo de la campaña de La Libertad Avanza este viernes, tras su viaje a Estados Unidos, con una recorrida en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Allí pidió el voto para “el Colo y Karen” —en referencia a Diego Santilli y Karen Reichardt— para evitar “la barbarie de los Kirchner”. El candidato de LLA en Tucumán, Federico Peli, junto al presidente Javier Milei y su hermana Karina

“Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner. Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad”, señaló Milei durante el acto.

La actividad de este viernes tuvo lugar en el distrito gobernado por Diego Valenzuela, quien se sumó a las filas de La Libertad Avanza tras dejar el PRO. En la recorrida participaron además la ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich; el propio Santilli; Cristian Ritondo y Sebastián Pareja.

“En este lugar, donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, comenzaron a plasmarse las ideas de Juan Bautista Alberdi, que luego de treinta años de aplicarlas nos convirtieron en una de las potencias mundiales”, expresó el jefe de Estado al inicio de su discurso.

Luego de su paso por Buenos Aires, Milei continuará con las actividades de campaña en el norte argentino. Las fuentes libertarias señalaron que el Presidente planea mantener el ritmo de recorridas en distintas provincias durante los próximos días, acompañado por los principales referentes y candidatos del espacio.

“El objetivo es seguir transmitiendo las ideas de la libertad y consolidar el apoyo en cada distrito. La recepción de la gente está siendo muy buena”, indicó uno de los dirigentes que coordina la logística de la gira presidencial.