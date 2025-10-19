Hoy celebramos a esas mujeres que son el corazón de cada hogar y el alma viva de nuestra comunidad.

A esas madres, hijas, abuelas, amigas y trabajadoras incansables que, con su fuerza silenciosa, sostienen cada día la esperanza y el bienestar de nuestras familias.
A las que enseñan con el ejemplo, acompañan con ternura, transforman con su presencia y luchan con amor infinito por un futuro mejor.
Su compromiso, su entrega y su capacidad de dar sin medida son el verdadero motor que impulsa el crecimiento de Estancia Grande.
Con todo mi cariño y admiración.
Javier Goldin
Intendente de Estancia Grande