Hoy celebramos a esas mujeres que son el corazón de cada hogar y el alma viva de nuestra comunidad.



A esas madres, hijas, abuelas, amigas y trabajadoras incansables que, con su fuerza silenciosa, sostienen cada día la esperanza y el bienestar de nuestras familias.

A las que enseñan con el ejemplo, acompañan con ternura, transforman con su presencia y luchan con amor infinito por un futuro mejor.

Su compromiso, su entrega y su capacidad de dar sin medida son el verdadero motor que impulsa el crecimiento de Estancia Grande.

Con todo mi cariño y admiración.



Javier Goldin

Intendente de Estancia Grande