Joaquín Benegas Lynch recorrió la localidad de Seguí y consolidó su compromiso con el desarrollo productivo entrerriano

El candidato a senador nacional, Joaquín Benegas Lynch y el candidato a diputado nacional, Wenceslao Gadea; ambos por la ALLA en la provincia de Entre Ríos, realizaron una visita a la localidad de Seguí, donde mantuvieron encuentros con referentes del sector agropecuario, empresarios regionales y la militancia local, con el objetivo de conocer de primera mano las inquietudes y oportunidades de la zona.

Durante su estadía en Seguí, Benegas Lynch destacó que “esta recorrida provincial ratifica la convicción de escuchar al laburante, a la pyme, al productor, y de tender puentes desde Nación para que Entre Ríos recupere todo su potencial”. En esta línea, reafirmó la defensa de sus “banderas”: la reducción de cargas impositivas, la simplificación burocrática y el estímulo a la inversión privada.

Actividades desarrolladas

En Seguí, los candidatos, además de estar en contacto con la militancia y los vecinos de la localidad, recorrieron establecimientos productivos y dialogaron con actores claves, entre ellos, los responsables de Metalúrgica Marfil (fábrica de sillones y muebles de caño ubicada en el Área Industrial), directivos de la Empresa Láctea Aladio (empresa conocida por sus productos lácteos con calidad de exportación, orgullo entrerriano), los dueños de Cabañas de Lolo (una opción de alojamiento en Segui) y con los jóvenes entrerrianos que llevan adelante Drink Vault (distribuidora líder de bebidas). Con todos ellos profundizaron en las siguientes temáticas: la importancia de sostener políticas que sigan garantizando retenciones cero las economías regionales; así mismo, la necesidad de una reforma laboral y tributaria que alivie la carga sobre empleadores y trabajadores y facilite la formalización y estimule la generación de empleo genuino. También conversaron de fortalecer el vínculo entre la Nación y Provincia para que los recursos lleguen con transparencia y eficiencia, en lugar de perderse en trámites innecesarios o burocracia extendida.

Una campaña a lo largo y ancho de la provincia

La visita a Seguí se enmarca en una serie de recorridas que los candidatos vienen desarrollando por Entre Ríos, en municipios como La Paz, Federación, Federal, Rosario del Tala, Uruguay, Colón, Paraná, Gualeguay, Gualeguaychú, Villaguay, Victoria, etc, donde se han reunido con productores, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y emprendedores. La elección de Seguí, en este caso, refuerza la apuesta por el interior productivo entrerriano —no solo por sus tradicionales actividades agropecuarias, sino también por su capacidad para diversificar, innovar y aportar al desarrollo regional— y representa una señal de que la campaña prioriza el “territorio” como espacio estratégico de escucha, diálogo y gestión.

Hacia adelante

Benegas Lynch señaló que seguirá recorriendo la provincia “hasta el último día, e incluso más, si soy elegido legislador” para que las propuestas de campaña no se queden en discursos, sino que “se traduzcan en políticas concretas para los entrerrianos de bien”. También reiteró que “el 26 de octubre será una fecha clave para elegir representantes que no vivan del Estado, sino que trabajen para la gente”.

Asimismo, se comprometió a impulsar iniciativas legislativas desde el Senado que garanticen al sector productivo entrerriano mejores condiciones para invertir, generar empleo, innovar y crecer en un marco de libertad económica, eficiencia estatal y menor presión impositiva.

Los candidatos a legisladores nacionales de ALLA estuvieron acompañados por Rubén Viola, presidente del Comité Radical de Seguí y por Flavia Cervín, responsable de LLA en la localidad, quien expresó: “La visita de los candidatos superó nuestras expectativas”.