La Justicia de EE.UU. les incautó los teléfonos a Chiqui Tapia y otros dirigentes de la AFA antes del regreso del seleccionado tras la final del Mundial

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El presidente de la AFA fue citado a declarar el 30 de este mes ante la Corte del distrito sur de Florida.

Es por una causa que investiga la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la entidad.

Agentes del FBI participaron del operativo que demoró un par de horas la salida del vuelo de la Selección Nacional.

La Justicia de Estados Unidos les incautó los teléfonos celulares al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de la entidad antes del regreso del seleccionado argentino al país después de la final del Mundial ante España.

El operativo, del que participaron agentes del FBI, se realizó en el marco de una investigación sobre la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la entidad madre del fútbol argentino.

La información fue adelantada por el sitio Infobae y confirmada a Clarín por fuentes con acceso al caso. El operativo se concretó en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y generó una demora de dos horas en la partida del vuelo charter de Aerolíneas Argentinas que llevó de regreso al país a la delegación argentina.

Tapia y Leandro Petersen, encargado del marketing de la AFA y cercano al tesorero Pablo Toviggino, fueron llevados a un pequeño cuarto donde funcionarios judiciales les informaron de la situación y les pidieron sus teléfonos y dispositivos electrónicos.

Fueron agentes del FBI quienes demoraron a Tapia y otros dirigentes de la AFA en el aeropuerto. Además de Tapia, entre los dirigentes de la AFA que siguieron al seleccionado en Estados Unidos estaban Luciano Nakis, uno de los más cercanos al presidente de la entidad; Fernando Isla Casares y el sanjuanino Jorge Miadosqui.Scaloni y Tapia bajan del avión que los trajo a la Argentina tras el Mundial.

Tapia fue citado a declarar el 30 de julio ante la Corte del distrito sur de Florida por una causa que investiga la estructura financiera de contratos comerciales de la AFA.

Además de su declaración, la Justicia le pidió a Tapia información sobre la empresa TourProdEnter, con sede en Miami y vinculada al empresario Javier Faroni.

Como adelantó Clarín, la causa investiga presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero. Sucede que TourProdEnter recibió millones de dólares de sponsors de la selección como Adidas en sus cuentas en Miami y hasta ahora la AFA no registró esos ingresos en sus balances, entre otras irregularidades.

La investigación está a cargo de los fiscales del Departamento de Justicia Patrick Gushue y Christopher Ting. Los fiscales se reunieron en Miami con el empresario Guillermo Tofoni, quien el año pasado obtuvo un discovery (apertura de prueba) en la Justicia estadounidense.

Esa medida permitió acceder a documentación que, según sostiene, revela que de unos 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter, alrededor de 40 millones fueron transferidos a empresas sin actividad económica real.Tapia y los jugadores del seleccionado tras el regreso al país. Foto: Reuters

Los fiscales, que impulsan las actuaciones originadas a partir de la denuncia de Tofoni, ya tomaron contacto con la abogada de Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino, quien también podría convertirse en un colaborador de la investigación.

Tapia y toda la delegación albiceleste llegaron a Ezeiza el lunes por la noche y fueron recibidos con honores por la banda de los Granaderos a Caballo y llevados hasta el predio de la AFA en un colectivo descapotable para que miles de hinchas les agradezcan a los jugadores y el cuerpo técnico por el subcampeonato mundial. El capitán y emblema del seleccionado, Lionel Messi, no estuvo con sus compañeros porque regresó por su cuenta directo a Rosario, previo paso por su casa en Miami.

CLARIN