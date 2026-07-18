POR FALLAS EN LAS LINEAS QUE VIENEN DE SALTO GRANDE SE PRODUJO EL CORTE DE ENERGÍA QUE AFECTÓ A TODA LA CIUDAD.

Alrededor de las 3:15 de la madrugada de hoy se produjo un corte de energía que afectó a toda la ciudad y se prolongó hasta las 15:30 hs aproximadamente.

El corte ocurrió por la falta de abastecimiento de energía debido a fallas en las líneas que vienen de Salto Grande, producto de la fuerte tormenta ocurrida en la zona. Tampoco se recibió energía desde el Sur (Colonia Elías). En consecuencia, todas las líneas, tanto las del sur como las del norte estuvieron fuera de servicio.

Además, el temporal con intensas ráfagas de viento y descargas eléctricas produjo la caída de árboles de gran magnitud y voladura de techos, con graves daños sobre el sistema de distribución.

La distribuidora provincial se vio limitada en cuanto a la logística necesaria para proceder ante la situación, por lo que la Cooperativa debió intervenir con sus móviles, operarios y técnicos para realizar las operaciones necesarias para la restitución del servicio.

En el transcurso de esta tarde, autoridades de la Cooperativa Eléctrica mantuvieron una reunión en la Municipalidad de Concordia, donde informaron detalles de la situación con relación al servicio de energía y el sistema de distribución.

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