ATENCIÓN : Domingo 19/7, nuevo brote de tormentas desde la madrugada del domingo sobre el litoral argentino.

Nuevo brote de tormentas desde la madrugada del domingo sobre el litoral argentino
Se espera un nuevo brote de tormentas desde la madrugada del domingo sobre el litoral argentino, por tal motivo el Servicio Meteorologíco Nacional emitió alertas.
ALERTA AMARILLA
Norte de Santa Fe, y sur de Entre Rios.
El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
ALERTA NARANJA
Sur/Centro de Corrientes, noreste de Entre Rios.
El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, muy intensas ráfagas que pueden superar los 90 km/h e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
MISIONES Y NORTE DE CORRIENTES
Bajo alerta amarilla por tormentas que comenzarán a regir desde la noche del domingo (19) de julio.
Los senadores pasarán a cobrar 12 millones de pesos por mes
Es por la aplicación de la paritaria legislativa acordada entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, con los gremios del Congreso.#Argentina, #PolíticaArgentina, #Actualidad, #Noticias, #AnálisisLitoral, #EntreRíos, #Concordia, #Periodismo, #Opinión, #IrresponsabilidadPeriodística, #ÉticaPeriodística, #ManipulaciónMediática, #OperacionesMediáticas, #DobleVara, #CinismoMediático
El fuerte temporal destrozó autos, derribó árboles y dejó sin luz durante más de doce horas a numerosos barrios de Concordia
Pasadas las 3 de la madrugada de este sábado 18 de julio, un fuerte temporal azotó Concordia. Las intensas ráfagas de viento se extendieron durante unos 15 minutos, mientras que la lluvia continuó cayendo durante varias horas, provocando importantes inconvenientes en distintos sectores de la ciudad.
Uno de los principales problemas fue la interrupción del servicio de energía eléctrica, que afectó a numerosos barrios. En algunos casos, los vecinos permanecieron más de doce horas sin luz, lo que generó serias complicaciones durante gran parte de la jornada.
La prolongada falta de suministro eléctrico también repercutió en el servicio de agua potable en varios sectores de la ciudad, debido a que los sistemas de bombeo quedaron fuera de funcionamiento mientras se extendieron los cortes de energía. Fuente: oncordia Policiales