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ATENCIÓN : Domingo 19/7, nuevo brote de tormentas desde la madrugada del domingo sobre el litoral argentino.

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Nuevo brote de tormentas desde la madrugada del domingo sobre el litoral argentino

Se espera un nuevo brote de tormentas desde la madrugada del domingo sobre el litoral argentino, por tal motivo el Servicio Meteorologíco Nacional emitió alertas.

ALERTA AMARILLA

Norte de Santa Fe, y sur de Entre Rios.

ℹ️El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

ALERTA NARANJA

Sur/Centro de Corrientes, noreste de Entre Rios.

El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, muy intensas ráfagas que pueden superar los 90 km/h e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

MISIONES Y NORTE DE CORRIENTES

Bajo alerta amarilla por tormentas que comenzarán a regir desde la noche del domingo (19) de julio.

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