Martín Santana aseguró que un corte general de 12 horas «no volverá a ocurrir» en Concordia

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En una entrevista concedida al programa Punto de Inflexión, que se emite todos los sábados de 9 a 12 por FM 106.10 MHz – Radio Rivadavia Concordia, El vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, Martín Santana, afirmó que el corte general de energía que dejó a gran parte de la ciudad sin servicio durante unas 12 horas, tras el fuerte temporal del fin de semana pasado, “no volverá a ocurrir”. Además, explicó en detalle las causas técnicas que provocaron la interrupción del suministro y las medidas adoptadas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse

Santana calificó al temporal como un evento extraordinario y sostuvo que los daños registrados no tienen antecedentes recientes en la ciudad.

«Fue algo nunca visto», expresó, al explicar que se trató de una «descendente húmeda», un fenómeno que se produce cuando una masa de aire frío desciende violentamente desde una tormenta y, al impactar contra el suelo, genera fuertes ráfagas de viento en todas las direcciones.

Según indicó, el epicentro del fenómeno estuvo en el sector noroeste de Concordia y luego avanzó hacia el norte, alcanzando incluso la ciudad uruguaya de Salto.

Por qué Concordia quedó sin energía

El vicepresidente de la Cooperativa explicó que el apagón se produjo porque el temporal dañó simultáneamente las tres líneas de alta tensión que abastecen de energía a la ciudad, una situación que calificó como excepcional.

Detalló que una de las líneas fue afectada por la caída de un enorme árbol en la zona de Tortuga Alegre, otra sufrió la caída de un pino de más de mil kilos sobre el tendido en inmediaciones de Vuelta de Obligado y bulevar Yuquerí, mientras que la tercera registró daños en la zona del Martillo, también por la caída de árboles.

«Las tres líneas se rompieron al mismo tiempo. Eso fue lo que dejó sin energía a toda Concordia», explicó.

A ello se sumó la destrucción de importantes sectores de la red de media tensión y del tendido de baja tensión, especialmente en Villa Zorraquín y la zona noroeste, donde algunos sectores perdieron hasta el 90% de la infraestructura eléctrica.

«No volverá a ocurrir»

Santana fue categórico al referirse al extenso corte del suministro eléctrico.

«No se va a volver a repetir esto de las 12 horas. Fue el corte más largo que tuvo Concordia y no volverá a ocurrir.»

Según explicó, la prolongación del apagón fue consecuencia de una combinación de factores que definió como «la tormenta perfecta».

Entre ellos mencionó la magnitud del fenómeno climático, el horario en que ocurrió —cerca de las 3 de la madrugada— y las dificultades en las comunicaciones, ya que varias antenas de telefonía celular dejaron de funcionar al agotarse sus baterías.

«Ahora ya se coordinaron procedimientos con Enersa y con los distintos organismos para que una situación similar pueda resolverse mucho más rápido», aseguró.

Creciente

Durante la entrevista también se refirió al escenario planteado por la llegada del fenómeno climático El Niño y la posibilidad de nuevas inundaciones.

En ese sentido explicó que la Cooperativa cuenta con un plan de contingencia para actuar a medida que crece el río Uruguay.

«Centímetro a centímetro tenemos relevado qué medidores hay que retirar y en qué momento hacerlo. Sabemos exactamente cómo actuar desde los 10 metros y hasta los niveles de las grandes inundaciones», señaló.

Además recordó que las estaciones de bombeo de la Defensa Sur, el sistema cloacal y la planta potabilizadora dependen del suministro eléctrico para su funcionamiento, aunque insistió en que un corte general de la magnitud del ocurrido la semana pasada no volvería a repetirse.

Un fenómeno extraordinario

Finalmente, Santana remarcó que la infraestructura eléctrica de Concordia está preparada para soportar condiciones meteorológicas habituales, aunque reconoció que la violencia del temporal superó cualquier previsión.

«No hay estructura que soporte un fenómeno de esta magnitud. Lo importante es que aprendimos de lo ocurrido y ya se tomaron medidas para responder con mayor rapidez si vuelve a presentarse una situación similar», concluyó.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia.

Redacción: 7Páginas.