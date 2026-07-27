Menos subsidios, más innovación: el turismo entrerriano necesita una revolución de la iniciativa privada

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La preocupación expresada por el vocal de la Cámara Entrerriana de Turismo, Leonardo Schey, refleja una realidad que nadie puede desconocer. Las reservas para las vacaciones de invierno son casi nulas, el tradicional turismo de escapadas prácticamente desapareció, la pérdida del poder adquisitivo obliga a muchas familias a resignar sus vacaciones y numerosos complejos turísticos sobreviven apenas para pagar impuestos y evitar endeudarse.

El diagnóstico es acertado. Sin embargo, quizás haya llegado el momento de abrir un debate mucho más profundo. Porque la crisis no golpea solamente al turismo. Los comercios tuvieron que reinventarse. Las industrias también. Los profesionales modifican permanentemente la forma de prestar sus servicios. Los emprendedores buscan nuevos mercados todos los días. Entonces, ¿por qué el turismo debería seguir esperando que sea exclusivamente el Estado quien resuelva sus problemas?

Es lógico reclamar una menor presión impositiva, mejores rutas, conectividad, seguridad, promoción y reglas claras para invertir. Esa es una responsabilidad indelegable del Estado. Debe generar las condiciones para que la actividad privada pueda crecer. Pero una cosa es exigir un Estado eficiente y otra muy distinta es esperar que sea el Estado quien diseñe los productos turísticos, genere las experiencias, consiga los clientes y garantice la rentabilidad de cada emprendimiento.

El mundo demuestra exactamente lo contrario.

Los destinos que hoy lideran el turismo internacional no crecieron porque recibieron subsidios permanentes, sino porque empresarios, comerciantes, productores y prestadores de servicios aprendieron a trabajar juntos.

Napa Valley, en California, dejó de ser solamente una región vitivinícola para convertirse en uno de los principales destinos enoturísticos del planeta. Las bodegas no venden únicamente vino: venden experiencias. Degustaciones, hoteles boutique, gastronomía de primer nivel, recorridos en bicicleta entre viñedos, eventos culturales y espectáculos conforman una propuesta integrada donde cada empresa potencia a la otra.

En la Toscana italiana ocurrió algo similar. Miles de pequeños productores rurales entendieron que el visitante ya no buscaba solamente comprar aceite de oliva o vino. Quería vivir la experiencia. Así nacieron los alojamientos rurales, las clases de cocina tradicional, las visitas guiadas, las cabalgatas y las experiencias gastronómicas que hoy generan mucho más valor que el producto original.

Costa Rica siguió el mismo camino. El Estado protegió sus parques nacionales, pero fueron miles de pequeños emprendedores privados quienes desarrollaron hoteles, excursiones, canopy, turismo científico y actividades vinculadas a la naturaleza, convirtiendo al país en uno de los grandes referentes mundiales del ecoturismo.

Ni siquiera hace falta ir tan lejos. Mendoza comprendió hace tiempo que ya no alcanzaba con producir excelentes vinos. Había que vender emociones. Hoy las bodegas ofrecen hospedaje, gastronomía de autor, espectáculos, arte, bienestar y experiencias premium que atraen visitantes durante todo el año. Villa General Belgrano hizo exactamente lo mismo con su identidad centroeuropea, transformando una pequeña localidad serrana en un destino turístico de alcance internacional.

¿Y Concordia?

La ciudad dispone de recursos extraordinarios que muy pocos destinos poseen reunidos en un mismo lugar: termas, río, pesca deportiva, viñedos, producción citrícola, turismo rural, autódromo, un aeropuerto binacional y la posibilidad única de conformar un destino internacional junto a Salto, Uruguay.

Sin embargo, la mayoría de esos recursos siguen funcionando como compartimentos aislados.

¿Por qué no desarrollar paquetes que integren competencias del autódromo con alojamiento, gastronomía y recorridos por bodegas? ¿Por qué no convertir las fábricas de jugos en un atractivo turístico mediante visitas guiadas que permitan conocer uno de los principales motores productivos de la región? ¿Por qué no articular una agenda permanente de congresos y convenciones que reduzca la estacionalidad? ¿Por qué no construir un verdadero corredor turístico binacional entre Concordia y Salto, aprovechando todo el potencial de ambas ciudades?

Hay ejemplos que demuestran que ese camino es posible.

Uno de ellos está aquí mismo, a pocos kilómetros de Concordia.

La experiencia de Bodega Siandra Hnos., en la zona de La Criolla, debería convertirse en un caso de estudio para toda la región. Después del devastador temporal que azotó la zona y provocó enormes pérdidas materiales, sus propietarios podrían haberse limitado a esperar ayuda o resignarse a las consecuencias. Eligieron otro camino. Apelaron a esa enorme capacidad de resiliencia que caracteriza a los emprendedores que entienden que las crisis también pueden convertirse en oportunidades. Reconstruyeron, volvieron a abrir sus puertas y continuaron apostando al turismo receptivo, recibiendo visitantes, mostrando su producción, compartiendo la historia del emprendimiento y generando una experiencia que va mucho más allá de una simple degustación de vinos.

Esa es la mentalidad que necesita el turismo entrerriano.

No se trata solamente de tener un buen producto. Se trata de construir experiencias memorables que hagan que el visitante quiera quedarse más tiempo, gastar más dinero y, sobre todo, regresar.

Del mismo modo, resulta imprescindible revisar aquellas situaciones que afectan directamente la competitividad del destino. La renovación integral de la concesión de las Termas Vertiente de la Concordia ya no admite más demoras. Un complejo que alguna vez fue emblema del turismo regional no puede seguir transmitiendo una imagen de deterioro cuando la competencia invierte permanentemente para mejorar sus servicios. Lo mismo ocurre con el Aeropuerto Binacional, una infraestructura en la que se invirtieron importantes recursos públicos y que todavía está muy lejos de convertirse en el verdadero motor de desarrollo e integración que la región necesita.

El turista cambió. Ya no compra únicamente alojamiento. Compra experiencias. Compra historias. Compra identidad. Compra gastronomía, naturaleza, cultura, deporte, producción, bienestar y entretenimiento en un mismo viaje. Los destinos que comprendieron esta transformación crecieron. Los que no lo hicieron quedaron rezagados.

Quizás sea momento de abandonar definitivamente la cultura de la queja permanente y reemplazarla por una cultura de la cooperación. Hoteles, restaurantes, bodegas, productores citrícolas, organizadores de eventos, clubes deportivos, prestadores de turismo rural, universidades, agencias de viajes y municipios deberían trabajar bajo una misma estrategia. Competir entre ellos es perder tiempo; competir juntos contra otros destinos es construir futuro.

El Estado debe acompañar, facilitar, invertir en infraestructura, reducir impuestos y promover el destino. Pero el verdadero desarrollo turístico nunca será obra exclusiva de un gobierno.

Será el resultado de empresarios que decidan innovar, asociarse, asumir riesgos y entender que el éxito colectivo termina beneficiando a cada emprendimiento individual.

La historia de Bodega Siandra Hnos. demuestra que aun después de una tormenta devastadora es posible volver a levantarse. Esa misma resiliencia es la que hoy necesita el turismo de Concordia y de Entre Ríos.

Porque los grandes destinos turísticos del mundo no nacieron esperando que alguien los salvara.

Nacieron cuando sus propios protagonistas decidieron construir el futuro con trabajo, inteligencia, innovación y una profunda convicción de que las oportunidades no se esperan: se crean.