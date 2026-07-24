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Criador de Entre Ríos obtuvo la Gran Campeona en el Mundial de Hampshire Down en la Expo Rural

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Matías Márquez, titular de Cabaña Don Alberto e integrante de la Sociedad Rural Gualeguaychú, logró la máxima distinción con un ejemplar de la raza Hampshire Down durante el 1º Congreso Mundial que se realiza en la Exposición Rural de Palermo.

La Gran Campeona Hembra Hampshire Down quedó en manos de un criador entrerriano durante el 1º Congreso Mundial de la raza, que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en el marco de la 138ª Exposición Rural de Palermo. El reconocimiento fue para Matías Márquez, titular de Cabaña Don Alberto e integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Gualeguaychú.

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La consagración posicionó a Gualeguaychú y a Entre Ríos entre los principales exponentes de la genética ovina a nivel internacional, en un encuentro que reúne a criadores y especialistas de distintos países y convierte a Palermo en el epicentro mundial de la raza Hampshire Down.

Un reconocimiento a la genética entrerriana

Desde la Sociedad Rural Gualeguaychú celebraron el logro y destacaron que se trata de “un reconocimiento que trasciende fronteras y pone en lo más alto el trabajo, la dedicación y la genética de la región”.

La entidad también resaltó que la distinción refleja el esfuerzo sostenido de los productores entrerrianos dedicados al mejoramiento genético de la raza y fortalece el posicionamiento de la provincia en una de las exposiciones ganaderas más importantes del país.

Una cabaña con tradición ovina

Matías Márquez y su familia son los fundadores de Cabaña Don Alberto, establecimiento ubicado en Irazusta, en el departamento Gualeguaychú, donde desarrollan la cría de ovinos de pedigrí de la raza Hampshire Down.

Se trata de una raza reconocida por su aptitud para la producción de carne y considerada la única netamente carnicera explotada en Argentina. El trabajo de la cabaña se centra en el mejoramiento genético y la selección de ejemplares de alto valor productivo.

Además de la actividad ovina, el establecimiento cría perros de la raza Maremma, utilizados como protectores del rodeo. Estos animales conviven permanentemente con las ovejas y cumplen la función de resguardarlas frente a posibles depredadores.

Desde la Sociedad Rural Gualeguaychú destacaron que la premiación “celebra también el trabajo de todos los cabañeros que, con pasión y dedicación, hacen crecer la producción ovina y llevan el nombre de Gualeguaychú y Entre Ríos cada vez más lejos”.

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