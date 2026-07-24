La pelea por el sello de Kicillof estalla en Entre Ríos: intendentes se rebelan contra Casaretto

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El proceso de reorganización del peronismo entrerriano ingresó en una etapa de fuerte tensión interna. A pocos meses del calendario electoral y con la posibilidad cada vez más firme de que Entre Ríos vote con elecciones desdobladas y sin PASO, un grupo de intendentes decidió acelerar su propio armado político y disputar abiertamente la representación del espacio referenciado en el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La primera señal concreta llegará el próximo sábado 1 de agosto, cuando el intendente de San José, Gustavo Bastián, encabece un encuentro político en el Centro de Jubilados de esa ciudad para oficializar su lanzamiento como precandidato a senador provincial por el departamento Colón.

Pero detrás de esa candidatura existe un objetivo mucho más ambicioso: comenzar a construir una estructura territorial propia que discuta el liderazgo del sector en Entre Ríos y quite centralidad a Marcelo Casaretto, quien desde hace meses se presenta como el principal referente provincial del kicillofismo.

Una construcción basada en los intendentes

El movimiento impulsado por Bastián cuenta con el respaldo de integrantes de la denominada Liga de Intendentes, entre ellos Damián Arévalo (Feliciano) y Laura Rupp (El Pingo), quienes sostienen que cualquier proyecto político con aspiraciones provinciales debe edificarse desde las gestiones municipales, el territorio y el respaldo electoral.

La lectura dentro del espacio es clara: sin PASO, la disputa por los lugares en las listas se trasladará directamente a la negociación política, por lo que nadie quiere llegar sin estructura propia.

En ese contexto, los intendentes comenzaron a marcar diferencias con quienes consideran dirigentes alejados del trabajo territorial.

Casaretto, en el centro de las críticas

El crecimiento del armado de los intendentes choca directamente con las aspiraciones de Marcelo Casaretto.

El ex diputado nacional y actual asesor del Senado suele exhibir su vínculo político con Axel Kicillof y se muestra como el interlocutor natural del gobernador bonaerense en Entre Ríos, proyectándose incluso como un eventual candidato a gobernador.

Sin embargo, esa construcción genera un creciente malestar entre numerosos dirigentes territoriales.

La tensión se profundizó a fines de junio, cuando Casaretto organizó junto al ministro bonaerense Javier Alonso una reunión virtual de la que participó el propio Kicillof. Aunque del encuentro formaron parte distintos dirigentes peronistas, varios intendentes interpretaron que Casaretto intentó apropiarse políticamente del espacio y presentarse como su conductor exclusivo en la provincia.

“No representa a nadie”

Fuentes del peronismo territorial consultadas por este medio fueron especialmente críticas con el ex legislador.

Según sostienen, Casaretto “carece de estructura política propia, no conduce intendentes ni posee representación territorial que justifique el rol que pretende ocupar”.

El malestar llegó a tal punto que, en conversaciones reservadas entre dirigentes, comenzó a circular una frase que resume el clima interno:

“Si Kicillof cree que va a construir en Entre Ríos con Casaretto como referente, al final Cristina tenía razón cuando decía que era un ignorante que no entiende nada de política.”

La expresión refleja el nivel de confrontación que atraviesa el espacio y la resistencia que genera cualquier intento de imponer candidaturas desde afuera del territorio.

Una interna que expone la crisis del PJ

La disputa ya excede la discusión sobre quién representa a Axel Kicillof.

Lo que hoy aparece en juego es el modelo de conducción del peronismo entrerriano.

Mientras un sector reclama que las candidaturas surjan del respaldo territorial y de las gestiones municipales, otro apuesta a construir desde las relaciones políticas nacionales y los acuerdos de cúpula.

La eventual eliminación de las PASO profundiza esa pelea, ya que obliga a definir las listas mediante negociaciones internas, multiplicando las tensiones y la disputa por el poder.

Un peronismo que vuelve a mirarse hacia adentro

Lejos de consolidar una estrategia común frente al gobierno provincial, el PJ entrerriano vuelve a quedar atrapado en una lógica de disputas personales, liderazgos cruzados y armado de candidaturas.

La discusión ya no pasa solamente por quién encabezará una lista, sino por quién tendrá el control político del espacio en Entre Ríos.

Mientras los intendentes buscan demostrar que el poder se construye desde el territorio y con votos propios, el intento de concentrar la representación del kicillofismo en una sola figura amenaza con profundizar las fracturas internas.

Si la pelea continúa escalando y el debate termina girando únicamente alrededor de nombres y posicionamientos personales, el peronismo volverá a ofrecer la imagen de un partido más preocupado por resolver sus internas que por construir una alternativa competitiva para los entrerrianos.