Los senadores pasarán a cobrar 12 millones de pesos por mes

Es por la aplicación de la paritaria legislativa acordada entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, con los gremios del Congreso.

Los senadores nacionales recibirán un incremento salarial que elevará sus dietas a casi $12 millones brutos mensuales a partir de agosto, tras la aplicación del último tramo de la paritaria legislativa acordada entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, con los gremios del Congreso.

El ajuste, acumulativo, totaliza un 6,7% y se suma al aumento del 12,5% otorgado en el primer cuatrimestre.

El nuevo esquema contempla tres tramos: 2,4% retroactivo a junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, según consta en el acta firmada por APL, UPCN y ATE. La suba impacta directamente en las dietas por la ley de enganche aprobada en abril, que vincula el salario de los senadores al valor del módulo legislativo. Con la actualización, la dieta quedará fijada en 2.500 módulos, más 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos por desarraigo.

De acuerdo con cálculos internos del Senado, el haber bruto ascenderá a $11.877.000, sin considerar descuentos por obra social, jubilación y Ganancias.

Con este incremento, los senadores acumulan una mejora de $1,2 millones entre enero y agosto, superando la inflación del primer semestre, que según el INDEC alcanzó 16,8%. Un informe del Ministerio de Trabajo citado por Ámbito indica que solo ocho gremios lograron aumentos por encima del IPC en ese período.

En contraste, los diputados nacionales —que no están alcanzados por la ley de enganche— mantienen un salario bruto de $6.072.000, con un neto cercano a $4,3 millones, lo que profundiza el malestar interno por la brecha salarial entre ambas cámaras. Fuentes parlamentarias señalaron a El Cronista que el tema podría reabrirse en la Comisión de Presupuesto tras el receso.

El acuerdo paritario también actualiza los salarios del personal legislativo. La categoría 1 pasará de $2.352.866 en mayo a $2.509.123 en agosto, mientras que la categoría 6 —la más numerosa— subirá de $1.119.351 a $1.193.538.

Durante la reunión, APL reclamó la creación de una comisión para “normalizar y regularizar” los haberes, luego de que Menem otorgara un plus salarial sin acta formal, lo que generó pedidos de “equidad” entre los empleados.

El acta fue firmada por los secretarios administrativos del Senado y Diputados, Lucas Clark, Alejandro Fitzgerald, Laura Oriolo y Mercedes Piscitello, junto a Alejandro Santa por la Biblioteca del Congreso. Por los gremios rubricaron Norberto Di Próspero (APL), Claudio Britos (ATE) y Martín Roig (UPCN).

El incremento salarial llega en un contexto de caída generalizada de ingresos y una tasa de desocupación cercana al 8%, según datos oficiales. La decisión podría reactivar el debate sobre los salarios de la dirigencia política, especialmente entre los bloques que este año optaron por renunciar o donar los aumentos, como La Libertad Avanza, UCR, PRO y fuerzas provinciales.

Agencia NA.