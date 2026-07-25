Paoltroni redobla sus críticas contra Gildo Insfrán y reclama urgente intervención federal en Formosa

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El senador formoseño volvió a denunciar persecución política, cuestionó el vínculo de sectores de la dirigencia nacional con el gobernador y aseguró que continuará impulsando investigaciones sobre el poder provincial.

La figura del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, volvió a quedar en el centro del debate político tras las duras declaraciones del senador nacional Francisco Paoltroni, quien reiteró sus denuncias sobre el funcionamiento institucional de la provincia y cuestionó la relación que distintos sectores de la política nacional mantienen con el mandatario formoseño.

Durante una entrevista, el legislador sostuvo que desde hace años existe un sistema de concentración del poder que, a su entender, limita el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y desalienta cualquier forma de oposición política.

Denuncias de persecución

Paoltroni afirmó haber sido víctima de persecución política y judicial, asegurando que sufrió la confiscación de bienes, el bloqueo de cuentas y la apertura de causas judiciales que considera arbitrarias. También manifestó que lleva varios meses sin percibir su dieta como senador, situación que atribuye a decisiones políticas.

Hasta el momento, estas afirmaciones forman parte de las denuncias públicas realizadas por el legislador y deberán ser evaluadas por los organismos competentes.

Críticas a la dirigencia nacional

El senador también cuestionó a distintos dirigentes nacionales por, según afirmó, mantener acuerdos políticos con el gobernador formoseño. Entre sus críticas incluyó referencias a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien reprochó encuentros políticos con Insfrán y una supuesta estrategia de acercamiento que, según su visión, contradice los principios que dieron origen al espacio libertario.

Asimismo, criticó el funcionamiento del Senado y cuestionó el incremento de recursos destinados a asesores y gastos legislativos, señalando que esos privilegios contrastan con la difícil situación económica que atraviesa gran parte de la población.

El modelo formoseño, nuevamente bajo discusión

Desde hace años, organizaciones de derechos humanos, dirigentes opositores y diversos sectores políticos vienen cuestionando aspectos del funcionamiento institucional de Formosa, especialmente en relación con la concentración del poder político y la permanencia de Gildo Insfrán al frente del Ejecutivo provincial desde 1995.

Por su parte, el oficialismo provincial rechaza esas acusaciones y sostiene que la continuidad electoral del gobernador responde exclusivamente al respaldo obtenido en las urnas.

Pedido de intervención federal

Uno de los principales planteos formulados por Paoltroni es la necesidad de debatir una eventual intervención federal de la provincia, argumentando que existen graves irregularidades institucionales. Se trata de una posición que no cuenta actualmente con consenso político en el Congreso Nacional.

Un debate que trasciende a Formosa

Las declaraciones del senador reavivan una discusión que periódicamente aparece en la agenda nacional: el rol de los liderazgos provinciales de larga permanencia y los límites institucionales al ejercicio del poder.

Mientras el gobernador Insfrán continúa siendo uno de los dirigentes con mayor permanencia en funciones dentro del país, sus detractores sostienen que Formosa representa un modelo político excesivamente concentrado. En cambio, sus seguidores destacan la estabilidad política y los resultados electorales obtenidos durante casi tres décadas de gestión.

El debate, una vez más, vuelve a instalar una pregunta que divide a la política argentina: ¿por qué el modelo político formoseño genera tantas denuncias y, al mismo tiempo, continúa obteniendo respaldo electoral suficiente para mantenerse en el poder?