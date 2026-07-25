Foto Ilustrativa Carga de Granos en Puero CdU
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Entre Ríos superó los 1.000 millones de dólares en exportaciones durante el primer semestre de este año

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Las operaciones llegaron a 1.048 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 10 por ciento respecto del mismo período de 2025. El incremento fue aún mayor en términos de volumen, ya que se vendieron bienes por más de tres millones de toneladas, un 22 por ciento más.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico se elaboró un informe en base a datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Allí muestra que los productos primarios fueron el principal rubro de exportación, al concentrar el 58 por ciento del total exportado. Además, registraron el mayor crecimiento interanual, con un incremento del 22 por ciento en valor y del 25 por ciento en volumen. En tanto, las manufacturas de origen agropecuario crecieron un dos por ciento en valor.

Desde la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales especificaron que los principales productos exportados fueron trigo (27 por ciento), maíz (17 por ciento), carne bovina (15 por ciento), soja (seis por ciento) y arroz (cuatro por ciento). Entre los productos con mayor crecimiento se destacó la miel, cuyas exportaciones aumentaron un 78 por ciento en valor y un 62 por ciento en volumen respecto del mismo período de 2025.

En cuanto a los destinos, las exportaciones hacia Asia crecieron un 43 por ciento interanual y esa región concentró el 46 por ciento de las ventas externas de Entre Ríos durante el período analizado. Le siguieron América, con el 34 por ciento; África, con el 12 por ciento; Europa, con el siete por ciento; y Oceanía, con menos del uno por ciento. Los principales destinos de las exportaciones entrerrianas fueron China (18 por ciento), Brasil (10 por ciento), Estados Unidos (seis por ciento), Uruguay (cinco por ciento) y Vietnam (cuatro por ciento).

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