Vendetta en la comunidad china: balearon a la hija de los dueños de un bazar tras apertura de un nuevo local

El episodio tuvo lugar el viernes en “Buena Suerte”, ubicado en el microcentro de la ciudad de Santa Fe. La secuencia fue captada por una cámara del comercio. Investigan disputa comercial en la comunidad oriental

El viernes, minutos antes de las 20, en el microcentro de la ciudad de Santa Fe, una joven cajera de 16 años resultó baleada dentro del bazar propiedad de sus padres, “Buena Suerte”, ubicado en San Jerónimo al 2194.

La adolescente es hija de un argentino y de una mujer china, y todo apunta a que el ataque sería una vendetta entre integrantes de la comunidad china por conflictos comerciales. La apertura de una nueva sucursal de grandes dimensiones estaría entre las posibles motivaciones, según publicó el diario UNO.

Estrella Abigail B., de 16 años, contaba billetes en la caja registradora cuando un gatillero estacionó una moto frente al local, bajó con el casco puesto, entró y le disparó en un segundo intento, ya que en un principio el revólver falló. Luego escapó del lugar sin siquiera atinar a robar dinero ni mercadería, un detalle que orientó la investigación hacia la hipótesis de un conflicto y descartó el móvil del robo.

🔴 BALEARON A UNA CAJERA DE 16 AÑOS EN UN BAZAR DE SANTA FE



🔴 Un hombre con casco ingresó al comercio “Buena Suerte”, en pleno microcentro, y le disparó a la adolescente que atendía la caja. No robó dinero ni mercadería y escapó en moto.



🏥 La bala impactó en su hombro… pic.twitter.com/IFwPW2d2h3 — Rosario3.com (@Rosariotres) July 13, 2026

odo quedó registrado por la cámara que apunta a la caja registradora. La bala rozó a la joven sin provocarle una herida de gravedad. Esa misma noche recibió el alta médica.

Las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona serán cruciales para establecer la identidad del agresor. Según la prensa capitalina, la moto utilizada fue hallada durante la noche del viernes en barrio San Lorenzo, en el extremo suroeste de la ciudad de Santa Fe.

La principal línea investigativa indica que el hecho habría sido una represalia enmarcada en un conflicto entre comerciantes de la comunidad oriental y que la apertura de una nueva sucursal por parte de la familia de la víctima, en Tucumán al 2600, habría desencadenado la agresión.

Según una versión publicada por LT10, en la víspera de la inauguración de ese bazar de grandes dimensiones, a los propietarios de “Buena Suerte” les habría llegado un mensaje de otro comerciante oriental: “No abran o la van a pasar mal”.

Mirá nuestra actualidad en Instagram Sumate a la comunidad de @diario_analisis_litoral

https://www.analisislitoral.com.ar/wp-admin/edit.php?post_type=page