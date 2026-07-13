Gualeguaychú: A partir del 20 de julio comenzará a funcionar el Sistema de Fiscalización Electrónica en cruces semaforizados.

A partir del 20 de julio comenzará a funcionar el Sistema de Fiscalización Electrónica en cruces semaforizados. La medida surge de un convenio con la Policía de Entre Ríos para ordenar el tránsito diario y cuidar a los vecinos.

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Agencia de Seguridad y la Dirección de Tránsito, informa que a partir del 20 de julio de 2026 comenzará la implementación del Sistema de Fiscalización Electrónica del Tránsito Vehicular. Esta nueva herramienta tecnológica busca ordenar la circulación diaria en las calles de la ciudad, disminuir los siniestros viales y garantizar el respeto por las normas de convivencia urbana.

La puesta en marcha de este sistema se enmarca en el Convenio de Interjurisdiccionalidad e Implementación del Sistema de Fiscalización Electrónica del Tránsito Vehicular, suscripto de manera conjunta entre la Municipalidad de Gualeguaychú y la Jefatura de Policía de la Provincia de Entre Ríos. A través de este acuerdo, ambas instituciones coordinan esfuerzos para modernizar el control público y brindar mayor protección a los peatones y conductores de la comunidad.

La estrategia municipal contempla un esquema de implementación progresiva. En esta primera etapa, que inicia el 20 de julio, comenzarán a funcionar los dispositivos automáticos instalados en los cruces semaforizados de la ciudad. Estos equipos registrarán de forma exacta las infracciones cometidas por aquellos vehículos que avancen cuando la luz se encuentre en rojo.

El mecanismo de detección fotografiará al vehículo en el momento exacto en que sobrepase la línea de frenado mientras el semáforo esté en rojo. Cabe recordar que esta línea está ubicada antes de la senda peatonal y marca el límite obligatorio de detención. Asimismo, las autoridades reiteran que detenerse sobre la propia senda peatonal también constituye una falta a las normas vigentes.

Por su parte, los cinemómetros y radares destinados a medir la velocidad, que actualmente se están instalando y señalizando en diferentes arterias y accesos de Gualeguaychú, forman parte del mismo sistema pero aún no se encuentran operativos. Estos equipos comenzarán a multar una vez que concluyan de forma definitiva los procesos técnicos de homologación y habilitación correspondientes.

Desde la Agencia de Seguridad señalaron que la incorporación de estas herramientas tecnológicas permite optimizar las tareas de los agentes públicos, aportando mayor eficiencia, transparencia y precisión objetiva al momento de detectar conductas de riesgo en la vía pública.

Cada una de las actas de infracción generadas mediante este soporte electrónico incluirá de manera clara la imagen del vehículo, la descripción detallada de la falta cometida, el lugar, la fecha y la hora exacta del hecho. También constará la identificación oficial del equipo tecnológico utilizado y la información detallada sobre los mecanismos legales que posee el ciudadano para ejercer su derecho a defensa.

Finalmente, todas las faltas constatadas por el sistema informático serán remitidas de forma directa a los Juzgados de Faltas de Gualeguaychú.

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