Encontraron un avión que desapareció en 1952 con 69 personas a bordo

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Encontraron un avión que había desaparecido en 1952 en el océano con 69 personas a bordo.

Un equipo de búsqueda submarina logró ubicar los restos del avión Douglas DC-4 de la extinta aerolínea Pan Am, conocido popularmente como el Clipper Endeavor. La aeronave se había estrellado el 11 de abril de 1952 en aguas ubicadas al norte de Puerto Rico, un trágico suceso recordado en la región como “La Tragedia del Viernes Santo”.

Cómo descubrieron el avión que desapareció en 1952 y quién estuvo a cargo del encuentro

El descubrimiento, concretado el pasado 2 de junio, fue posible gracias a la iniciativa del historiador de la aviación y el ámbito marítimo Russ Matthews, presidente y cofundador de la Air/Sea Heritage Foundation.

Matthews lideró la investigación tras notar que el episodio había quedado injustamente relegado de la memoria pública: “Conocí por primera vez la historia del Clipper Endeavor mientras investigaba un accidente completamente distinto de Pan Am y me sorprendió que una historia tan importante hubiera desaparecido en gran medida de la memoria pública”, expresó.

La identificación definitiva fue posible gracias a las imágenes capturadas por el equipo, donde aún se distinguen con claridad el logotipo de Pan American y el nombre de la aeronave.

Cómo fue el trágico accidente de 1952 que terminó con la vida de más de la mitad de las personas que se encontraban dentro del avión

El avión había salido desde San Juan con destino a Nueva York transportando a 64 pasajeros y cinco miembros de la tripulación. Pocos minutos después de partir, los pilotos sufrieron una falla al perder ambos motores del lado derecho, lo que hizo que el avión cayera en el océano.

Aunque contaba con dispositivos de flotación, la tragedia se cobró la vida de 52 personas que se hundieron junto con los restos, mientras que 17 pasajeros lograron sobrevivir. Según dio a conocer Discovery Chanel, los únicos dos sobrevivientes vivos del accidente fueron contactados.