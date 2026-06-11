El proyecto de reforma previsional suma adhesiones en el sector empresario

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El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), junto a las entidades que integran el Foro de Entidades Empresariales de Entre Ríos, expresó su respaldo al proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno provincial, al considerar que se trata de una discusión necesaria para abordar uno de los principales desafíos estructurales de las finanzas públicas entrerrianas.

Juan Pablo Cerini, integrante del Comité Ejecutivo del CEER, señaló que la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia presenta un déficit sostenido desde hace años y que su análisis forma parte de los estudios que la entidad realiza periódicamente sobre las cuentas públicas. “Estamos frente a una problemática estructural que no es exclusiva de Entre Ríos, sino que atraviesa a los sistemas previsionales de numerosos países”, afirmó.

En esa línea, Cerini destacó que la discusión requiere sensibilidad y responsabilidad debido a que involucra derechos adquiridos y distintos regímenes previsionales, pero remarcó la importancia de que el tema forme parte de la agenda pública. “Durante muchos años esta discusión no estuvo sobre la mesa. El avance es que hoy estamos debatiendo un problema estructural y de largo plazo en el ámbito institucional que corresponde”, sostuvo.

Desde el sector empresario señalaron que el déficit previsional impacta sobre las cuentas generales de la provincia y, por lo tanto, sobre el conjunto de los entrerrianos. En ese sentido, consideraron que alcanzar un sistema más sostenible contribuirá a fortalecer la capacidad del Estado para atender otras áreas prioritarias, como infraestructura, salud y educación.

Asimismo, Cerini vinculó la necesidad de revisar los sistemas previsionales con los cambios demográficos y sociales registrados en las últimas décadas, especialmente el aumento de la expectativa de vida. Según indicó, estos procesos obligan a repensar periódicamente las normas que regulan aspectos centrales de la organización económica y social.

Finalmente, el dirigente valoró que el debate se desarrolle en el ámbito legislativo, donde puedan expresarse todos los sectores involucrados. “Las decisiones de largo plazo requieren consensos amplios. Celebramos que esta discusión se esté dando en la Legislatura y que exista la posibilidad de escuchar distintas voces para encontrar soluciones sostenibles para el futuro de Entre Ríos”, concluyó.