Valdés y Passalacqua analizaron proyectos estratégicos para Corrientes y Misiones

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El mandatario correntino mantuvo un encuentro este martes con Hugo Passalacqua en Posadas

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantuvo este martes una reunión con Hugo Passalacqua, en la Casa de Gobierno de Posadas, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta orientada a potenciar el desarrollo estratégico del Norte Grande.

Durante el encuentro analizaron proyectos vinculados a infraestructura, energía, logística, producción, turismo e integración regional, con especial énfasis en obras consideradas clave para mejorar la competitividad de las economías regionales.

Entre los principales temas abordados se destacaron la necesidad de avanzar con el acceso al gas natural para el Norte Grande, el fortalecimiento de la hidrovía y el desarrollo de la cuenca forestoindustrial que comparten Corrientes y Misiones.

Venimos trabajando con el gobernador Passalacqua sobre la agenda en común que tenemos que tener Corrientes y Misiones pensando en el desarrollo estratégico de nuestra región”, expresó Valdés al finalizar la reunión.

El mandatario correntino sostuvo que ambas provincias comparten necesidades y desafíos que requieren una planificación coordinada. En ese sentido, afirmó que la mejor manera de afrontarlos es mediante una agenda común que fortalezca las capacidades productivas y de infraestructura del Nordeste argentino.

Además, destacó el vínculo institucional construido entre ambos gobiernos y recordó que Passalacqua participó de su asunción el pasado 10 de diciembre de 2025, convirtiéndose en el primer gobernador de Misiones en asistir oficialmente a una ceremonia de ese tipo en Corrientes.

“Hay una coincidencia de desarrollo y de industrialización que tiene que unir los intereses de Misiones y Corrientes. Tenemos que dejar de estar separados; tenemos que trabajar en bloque”, remarcó Valdés.