HALLAN CIERVOS COLORADOS ILEGALES EN UN COTO DE CAZA

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La Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Nación allanó un coto de caza en Costa Uruguay Sur, departamento Gualeguaychú. Fue a partir de una denuncia de la ONG Freeland, que en marzo detectó la presencia de un ciervo colorado introducido para cacería mayor que fue ultimado por visitantes extranjeros, en un tipo de excursión que tiene un costo de 50.000 dólares el paquete.

Según publicó el sitio R2820, en la inspección también se encontró un ejemplar vivo, sin documentación, al igual que trofeos y otros animales que se hallaban de forma irregular. Según pudo saber ERA Verde, el coto que opera bajo el nombre “Debernardis Hunting” no estaría autorizado para operar en Entre Ríos, del mismo modo que el ingreso de estas especies tampoco se encuentra permitido por la reglamentación vigente al menos que medie una gestión especial. El establecimiento rural donde opera la empresa cinegética, “Médano Salvaje”, se encuentra en el mismo predio en Punta Caballos donde en octubre de 2022 murió un turista mexicano embestido por un búfalo de agua cuando cazaba de forma ilegal.