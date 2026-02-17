WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

En un fin de semana colmado de eventos culturales, artísticos y recreativos, el número de turistas que viajó creció 7,2% frente al mismo fin de semana de 2025. El clima fue inestable, típico de febrero, pero no frenó las decisiones de viajar.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , el primer fin de semana largo de 2026, el Feriado de Carnaval, dejó cifras récord: viajaron 3 millones de turistas (7,2% más que el año pasado) con un impacto económico directo de $ 1.007.793 millones, es decir más de 1 billón de pesos gastados en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. Fueron cuatro días de muchísimo movimiento en todos los rincones del país, incluyendo ciudades menos receptivas al turismo, pero que se vieron atraídas por sus originales propuestas carnavalescas.

Una variable más holgada este año fue la estadía, que se ubicó en 3 días frente a los 2,8 días de 2025. La gente eligió destinos muy atados a las promociones, tanto en hotelería como en transporte aéreo.

El fin de semana de cuatro días fue muy inestable climáticamente, y en casi todas las ciudades se combinaron calor, sol, lluvia, viento y tormenta, algo que es habitual en febrero y ya no parece ser una variable que incida demasiado en la decisión de viajar o no.

Los números de los últimos feriados de Carnaval Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales



Los números del Carnaval 2026 fueron récord histórico en cantidad de turistas. La mejor marca se había logrado en 2023, con 2.925.000 viajeros, y ocurre en un contexto económico de muchas restricciones de ingresos en las familias, lo que refuerza la importancia que tienen estas fechas en la población.Los destinos más elegidos fueron las ciudades con tradición de carnaval, destacándose las ubicadas en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, con dos modalidades de festejos muy diferentes entre el litoral y el norte argentino. También las de la costa y el interior bonaerense convocaron gente con sus carnavales, y lo mismo Mendoza y el sur del país. Es el quinceavo año consecutivo que la Argentina festeja oficialmente el Carnaval tras más de tres décadas en que esa celebración había desaparecido del calendario de feriados nacionales.

Destacados del fin de semana

Fuerte movimiento aéreo en todo el país. Entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron 313.000 pasajeros durante el fin de semana largo, reflejando la magnitud del desplazamiento interno y regional. Sólo AR movilizó más de 220.000 personas en cuatro días, con el viernes como jornada pico. El transporte aéreo volvió a ser uno de los principales canales de dinamización turística.

Entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron 313.000 pasajeros durante el fin de semana largo, reflejando la magnitud del desplazamiento interno y regional. Sólo AR movilizó más de 220.000 personas en cuatro días, con el viernes como jornada pico. El transporte aéreo volvió a ser uno de los principales canales de dinamización turística. Más argentinos y uruguayos cruzando el Río de la Plata. Buquebus informó un crecimiento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia la Argentina. El dato confirma la recuperación del flujo regional y el atractivo que mantuvieron los destinos argentinos para el turismo de cercanía durante el feriado.

Buquebus informó un crecimiento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia la Argentina. El dato confirma la recuperación del flujo regional y el atractivo que mantuvieron los destinos argentinos para el turismo de cercanía durante el feriado. Mayor intención de viaje respecto a 2025. El Carnaval 2026 registró un aumento del 30% en el interés por viajar frente al mismo feriado del año anterior. Las agencias concentraron expectativas en esta fecha clave del calendario, lo que consolidó a este fin de semana largo como uno de los momentos más fuertes del verano.

El Carnaval 2026 registró un aumento del 30% en el interés por viajar frente al mismo feriado del año anterior. Las agencias concentraron expectativas en esta fecha clave del calendario, lo que consolidó a este fin de semana largo como uno de los momentos más fuertes del verano. Éxodo masivo hacia la Costa Atlántica. Se registró tránsito intenso en los principales corredores viales, especialmente en la Ruta 2 y en la Ruta 11, con picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata. El movimiento se reflejó también en terminales y accesos al AMBA, evidenciando una fuerte movilización terrestre.

Se registró tránsito intenso en los principales corredores viales, especialmente en la Ruta 2 y en la Ruta 11, con picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata. El movimiento se reflejó también en terminales y accesos al AMBA, evidenciando una fuerte movilización terrestre. Restricción de camiones para ordenar el tránsito. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) implementó limitaciones a la circulación de camiones de más de 3.500 kilos en rutas nacionales y accesos estratégicos. La medida buscó facilitar el desplazamiento turístico y reducir el riesgo de siniestros durante los momentos de mayor circulación.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) implementó limitaciones a la circulación de camiones de más de 3.500 kilos en rutas nacionales y accesos estratégicos. La medida buscó facilitar el desplazamiento turístico y reducir el riesgo de siniestros durante los momentos de mayor circulación. Costo de viajar. Un informe del INECO-UADE estimó que una familia tipo necesitó $ 1.265.013 para vacacionar dentro del país, equivalente al 74% del salario promedio RIPTE. En términos reales, el esfuerzo económico se mantuvo prácticamente sin cambios respecto a 2025, lo que sostuvo al turismo interno como un consumo resiliente.

Un informe del INECO-UADE estimó que una familia tipo necesitó $ 1.265.013 para vacacionar dentro del país, equivalente al 74% del salario promedio RIPTE. En términos reales, el esfuerzo económico se mantuvo prácticamente sin cambios respecto a 2025, lo que sostuvo al turismo interno como un consumo resiliente. Demoras moderadas en el Paso Cristo Redentor. Durante el fin de semana se registraron esperas de hasta 180 minutos para cruzar a Chile, aunque muy por debajo de las siete horas observadas en 2025. El flujo fue constante pero moderado, influido también por un tipo de cambio menos favorable que el del año pasado.

Durante el fin de semana se registraron esperas de hasta 180 minutos para cruzar a Chile, aunque muy por debajo de las siete horas observadas en 2025. El flujo fue constante pero moderado, influido también por un tipo de cambio menos favorable que el del año pasado. Movimiento turístico también en rutas cordilleranas. En el tramo mendocino de la Ruta 7 circularon cientos de motos con destino a Uspallata, evidenciando la diversidad de perfiles de viajeros que aprovecharon el feriado largo para escapadas cortas y encuentros temáticos.

Consideraciones generales

1) Provincia de Buenos Aires. El fin de semana de Carnaval mostró un fuerte movimiento turístico, con la Costa Atlántica y numerosos municipios del interior como protagonistas de una agenda que combinó ocupación elevada, corsos tradicionales y fiestas populares. En Mar del Plata la ocupación superó el 80%, recibiendo visitantes de manera espontánea durante todo el fin de semana, con recitales, obras teatrales y propuestas recreativas que consolidaron a la ciudad como uno de los destinos más elegidos del país. El movimiento se sintió con fuerza en playas, comercios y servicios, marcando uno de los mejores desempeños de febrero y superando ampliamente los niveles de un fin de semana habitual. Allí se realizó el Gran Corso Central en Plaza España, con el desfile de la Guardia Nacional del Mar y más de veinte murgas y comparsas que reunieron a más de mil participantes. En paralelo, ciudades como Chascomús tuvieron altos niveles de ocupación, con un gasto promedio diario cercano a los $ 100.000 por persona y estadías de tres noches, destacándose el Carnaval Infantil y eventos deportivos en la laguna. El interior bonaerense también tuvo epicentros tradicionales como Lincoln, Capital Nacional del Carnaval Artesanal, y 25 de Mayo con su Corsódromo del Parque Laguna Las Mulitas, además de celebraciones en Dolores, Necochea, Villa Gesell y distritos del conurbano como Ensenada, Avellaneda y Quilmes. Con más de veinte municipios desplegando desfiles, comparsas y espectáculos gratuitos, el Carnaval volvió a convertir a la provincia en un escenario a cielo abierto, articulando turismo cultural, turismo interno y un impacto económico significativo en hotelería, gastronomía, comercio y entretenimiento. El fin de semana largo tuvo el domingo con inestabilidad climática en buena parte del territorio bonaerense, con lluvias intermitentes, cielo mayormente cubierto y alta humedad, bajo alerta amarilla por tormentas en algunos sectores. Sin embargo, las condiciones mejoraron de manera gradual, con ascenso de temperaturas, mayor presencia del sol y un cierre más estable y caluroso, típico del verano.

2) Ciudad de Buenos Aires. El primer fin de semana largo del año dejó una ocupación hotelera del 83%, el mejor registro para esta fecha en los últimos cinco años, con la llegada estimada de más de 119.000 visitantes nacionales e internacionales y un impacto económico superior a los $ 40 mil millones. La agenda de espectáculos masivos fue determinante para traccionar la demanda: el cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó con tres shows en el Estadio Más Monumental como parte de su gira mundial “Debí tirar más fotos”. También el festival Ultra Buenos Aires convocó a miles de asistentes en el Parque de la Ciudad, y el Argentina Open reunió a destacadas figuras del tenis en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. A esto se sumaron los corsos de Carnaval en distintos barrios y el desfile central en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, además de propuestas culturales como el Año Nuevo Chino en el Barrio Chino y actividades nocturnas sobre la avenida Corrientes. El fuerte calendario artístico, deportivo y cultural mostró que la Ciudad es un polo de turismo urbano de gran escala, con alta ocupación en hoteles, intensa actividad en gastronomía y entretenimiento, y un visitante motivado principalmente por recitales, festivales y grandes eventos internacionales.

3) Catamarca. Con una estadía promedio de tres noches, el fin de semana largo tuvo un buen movimiento en todo el territorio provincial, integrando festivales, chayas y celebraciones populares que fueron muy convocantes para el turista. El Jueves de Comadres dio inicio a la agenda con celebraciones en la Capital, Valle Viejo y Belén, marcando el comienzo de días intensos de música, coplas y ceremonias tradicionales. Entre el viernes y el sábado se concentró la mayor actividad, con propuestas como la Caravana Catucha en la Capital, la Fiesta del Amor en Fray Mamerto Esquiú, “Vendimiando” en Tinogasta, la 36ª edición del Festival del Pimiento en La Merced, el Festival de la Reina Mora en Ancasti, la Noche de Playa en Santa María con La Joaqui, el Festival de la Humita en San José, el Encuentro de los Pueblos Originarios en La Puerta, el Festival del Bagual en Ampajango, el Festival del Arrope y el Quesillo en Capayán, y el Encuentro de Comparsas en Belén. También se destacaron la Vendimia tinogasteña en su tercera edición, el Festival “Capital de la Nuez” en Mutquín, la Fiesta Gaucha y Festival de la Producción en Icaño y la XXI Fiesta Gaucha en Antofagasta de la Sierra, junto con el circuito carnavalero permanente en Belén. El lunes y el cierre del fin de semana sumaron el Festival Zapallo Chayero en Balcozna, la Chaya de Alico y el Carnaval del Valle en Fray Mamerto Esquiú, el Festival Camino hacia un Nuevo Sol en Fiambalá y la tradicional Chaya de los Galleguillo con quema del pujllay en El Portezuelo, consolidando un esquema de turismo cultural que atravesó la provincia de punta a punta y posicionó al Carnaval como una expresión integral de sus raíces y su producción regional.

4) Córdoba. Con niveles de ocupación que rondaron el 90%, se lograron picos de lleno total en numerosos destinos, impulsados por una amplia agenda de fiestas populares y grandes eventos. En el Valle de Punilla, Capilla del Monte y La Cumbre alcanzaron el 95%, La Falda se ubicó en torno al 90%, Villa Giardino el 92%, Tanti el 88%, Villa Santa Cruz del Lago el 100% y Villa Carlos Paz el 90% en general y el 98% en alojamientos categorizados. Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita marcaron un 95%, Potrero de Garay promedió el 90%, Almafuerte el 94% y Villa Yacanto alcanzó el 100%. En Traslasierra, Nono se ubicó en el 95%, Las Rabonas en el 98%, Mina Clavero en el 90% y San Javier y Yacanto en el 85%, mientras que en Paravachasca, Alta Gracia registró el 75%. El movimiento turístico rondó los 400.000 visitantes según estimaciones provinciales. La fuerte demanda estuvo explicada por celebraciones como la Fiesta Tradicional de la Familia Piemontesa en Luque, la Peatonal de la Cerveza en Bialet Massé, los Carnavales en Villa Santa Rosa, el Festival Nacional del Canto y la Poesía en Villa de María, la Sommerfest en Villa General Belgrano, los Carnavales Dolorenses en Villa Dolores, actividades en la región de Ansenuza, y propuestas culturales y gastronómicas en Las Rabonas, Agua de Oro, Cintra, Charras, Los Hornillos y San Carlos Minas. El gran atractivo del fin de semana fue una nueva edición de Cosquín Rock en el aeródromo de Santa María de Punilla, que reafirmó a la provincia como epicentro de grandes eventos musicales y reforzó su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos del país para el verano.

5) Chaco. Con una ocupación hotelera que promedió el 44,2%, la provincia tuvo un fin de semana con mucho turismo de paso y desempeños diferenciados por región. El Impenetrable alcanzó el 63,3% de ocupación, el Litoral el 46,8% y el Centro-Sudoeste el 22,5%. El gasto promedio estimado por turista fue de $ 77.500, incluyendo una comida completa y traslados, y la estadía promedio se ubicó en dos días. La agenda estuvo marcada por una fuerte presencia de carnavales y eventos culturales distribuidos en todo el territorio, entre ellos el Carnaval de la Dulzura en Las Palmas, el Carnaval Pinedense en General Pinedo, el Carnaval Lapachito, el Carnaval del Impenetrable en Castelli, los carnavales de Puerto Tirol, Makallé, Machagai, Quitilipi, Villa Ángela, Barranqueras, Margarita Belén, Basail, Las Breñas, Napenay, Presidencia de la Plaza y Sáenz Peña. También tuvo alta convocatoria la Feria del Libro Chacú Guaraní en Resistencia, las ferias regionales en plazas y espacios públicos como el Domo del Centenario y el Parque de la Democracia, además del evento Cucher Stream.

6) Chubut. Con un movimiento moderado, la provincia tuvo un flujo de turistas con reservas anticipadas y llegadas espontáneas. En Puerto Madryn la ocupación hotelera alcanzó el 55% y la parahotelera el 40%, con una estadía promedio de tres días. El movimiento estuvo sostenido principalmente por turismo regional y visitantes que aprovecharon la agenda cultural y deportiva organizada por el municipio. Entre las actividades destacadas se realizaron el Carnaval del Mar, con participación de murgas, comparsas y artistas locales, el ciclo “Verano, Mar y Libros” en el Ecocentro, la feria gastronómica “Madryn Comestible”, la Feria con Sabor a Madryn y torneos deportivos como el Triatlón en el frente costero, el Torneo Patagónico de Pelota Paleta, el Torneo de Maxibásquet y competencias de equitación, además de propuestas culturales como el ciclo de cine italiano. La ciudad fue también uno de los principales destinos de naturaleza de la Patagonia elegidos el fin de semana, combinando playa, turismo costero y excursiones a áreas protegidas de relevancia internacional como la Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, además de la Reserva Lobería de Punta Loma y el Área Natural Protegida El Doradillo. En el interior provincial fueron muy concurridos el Bosque Petrificado Sarmiento, con troncos de más de 65 millones de años, mientras que en la cordillera sobresalió el Parque Nacional Lago Puelo, reconocido por su microclima y lago de aguas templadas, ideal para trekking, kayak y playas de verano, y el Área Natural Protegida Nant y Fall, famosa por sus siete cascadas en pleno bosque andino patagónico.

7) Corrientes. Con el brillo de las comparsas como gran atractivo y la naturaleza como complemento, el fin de semana largo de Carnaval mostró en Corrientes una combinación de fiesta, espiritualidad y ecoturismo que movilizó a miles de turistas provenientes principalmente de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y distintas provincias del NOA y del NEA, además de visitantes de países limítrofes como Paraguay y Brasil. El Corsódromo Nolo Alías volvió a ser el epicentro con tres noches consecutivas de desfile, donde comparsas capitalinas y del interior desplegaron música, color y tradición ante una fuerte convocatoria, consolidando al carnaval correntino como uno de los más convocantes del país y motor clave del movimiento turístico y comercial. La celebración se extendió a distintas localidades del interior, reafirmando que el carnaval atraviesa toda la provincia con propuestas identitarias propias. En paralelo, la Basílica de Nuestra Señora de Itatí concentró visitantes y fieles, fortaleciendo el perfil de turismo religioso, mientras que la costanera capitalina y sus playas registraron intensa actividad gastronómica y recreativa favorecida por el clima cálido. El Parque Nacional Iberá ofreció una alternativa diferente para quienes buscaron descanso y contacto con la naturaleza. Localidades como Colonia Carlos Pellegrini, Concepción, San Miguel y Loreto recibieron turistas interesados en excursiones por los esteros, avistaje de fauna, paseos en lancha y experiencias de turismo rural. En el corazón del Iberá, la propuesta combinó tranquilidad, atardeceres sobre las lagunas y gastronomía regional, consolidando un perfil de visitante que eligió desconectar y vivir un carnaval asociado a la naturaleza y la paz.

8) Entre Ríos. Con el carnaval como gran protagonista y una ocupación que promedió el 97% en toda la provincia, el fin de semana largo se vivió a pleno en Entre Ríos. Según datos oficiales, ingresaron 218.603 turistas que gastaron un promedio de $ 107.525 diarios cada uno. Gualeguay, Pueblo General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana alcanzaron el 100% de ocupación. Villa Elisa llegó al 98%. Gualeguaychú, Federación y Concepción del Uruguay marcaron el 97%. Colón registró el 96%. San José y Concordia el 95%, Chajarí el 90% y La Paz el 89%. El nivel de reservas previas en alojamientos habilitados confirmó la fuerte demanda en todo el territorio. La consigna “22 modos de celebrar el Carnaval” se desplegó en 22 destinos. Gualeguaychú volvió a concentrar la mayor convocatoria con la Fiesta Nacional del Carnaval del País y el Entierro del Carnaval en los Corsos Matecito. También se destacaron las propuestas en Gualeguay, Concordia, Hásenkamp, Victoria, Santa Elena, Concepción del Uruguay, Federación y Paraná. La agenda sumó la 41ª Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón del 12 al 16 de febrero, además de festivales gastronómicos y culturales como el Festival con Sabor a Pollo en Viale, Oro Verde Canta y Baila, la Odissea Di Notte en Sauce Montrull, el Festival del Yeso en Villa Hernandarias, la Fiesta de la Artesanía y la Gastronomía en Piedras Blancas y “Entre gustos y sabores” en La Paz. Las termas, las playas de río, las reservas naturales y el turismo rural completaron un fin de semana con fuerte movimiento y amplia distribución territorial. Más allá de los corsos, el atractivo natural volvió a ser determinante: los complejos termales de Federación, Villa Elisa, Colón y Concordia funcionaron como polos de descanso y bienestar, las playas sobre los ríos Uruguay y Paraná ofrecieron alternativas recreativas en un contexto de clima veraniego, y las reservas naturales, parques y propuestas de turismo rural consolidaron a la provincia como un destino que combina fiesta, naturaleza y experiencias al aire libre, con una distribución territorial equilibrada del movimiento turístico.

9) Formosa. El Carnaval se hizo presente en localidades del interior provincial convirtiendo el feriado en un fin de semana con movimientos turísticos del 40% que generaron gastos promedios de $ 90.000 por persona por noche, extendiéndose a dos noches. Así, en el corredor sur se pudieron vivir los tradicionales corsos de la localidad de ViIla Escolar, de Mayor Edmundo Villafañe, y el Festival Aniversario en la localidad de El Colorado. En tanto, hacia el corredor de la ruta nacional 81 las localidades de Pirané, Pozo del Tigre, Ingeniero Juárez y en Ibarreta siendo la capital provincial del carnaval. Con estas actividades Formosa consolidó su presencia en el turismo nacional con una destacada agenda a lo largo del año para que la disfruten los propios formoseños como los turistas que eligen la provincia por su naturaleza y se sorprenden por su riqueza cultural finalizando recientemente con gran éxito la Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré en Formosa capital y esperando ya la Fiesta Nacional de la Corvina en la localidad de Herradura.

10) Jujuy. Reconocida como Capital Nacional del Carnaval, vivió uno de los fines de semana más convocantes del verano, con una ocupación hotelera y parahotelera que alcanzó el 95,2%, una estadía promedio de 2,9 noches y un gasto promedio diario por turista de $ 123.708, reflejando un fuerte impacto económico en toda la provincia. Las regiones más concurridas fueron la Quebrada de Humahuaca, con epicentro en Tilcara, Maimará, Uquía y Humahuaca, los Valles y la capital provincial, donde miles de visitantes participaron de rituales, comparsas y celebraciones populares. Entre los eventos centrales se destacó la tradicional Bajada de Diablos, realizada el 14 de febrero en Uquía y el 15 en Maimará, ceremonia en la que las comparsas de diablitos descendieron desde los cerros hasta la apacheta para desenterrar al Pujllay, espíritu del Carnaval que simbolizó la celebración, la fertilidad de la Pachamama y la abundancia futura, marcando oficialmente el inicio de los festejos. El calendario incluyó el Carnaval de Los Tekis y el Carnaval Grande.

11) La Pampa. La intensa agenda cultural desplegada durante el fin de semana largo fortaleció el movimiento turístico en la provincia, que combinó fiestas populares, carnavales, propuestas musicales y una amplia oferta en museos y espacios de arte distribuidos en todo el territorio. Localidades como 25 de Mayo, General Pico, San Martín, Lonquimay y Miguel Riglos, concentraron encuentros populares, peñas y celebraciones como la 5ª Fiesta Nacional de la Sal, mientras que el calendario de “Carnavales 2026” se extendió por distintos puntos de la provincia, incluyendo Winifreda, Alpachiri, Santa Isabel, General Acha y Bernardo Larroudé, con comparsas, murgas, carrozas y espectáculos musicales que convocaron a numeroso público. En paralelo, la capital provincial, Santa Rosa, fue sede del ciclo “Rock del Centro” que sumó instancias de formación, muestras artísticas y recitales de bandas pampeanas. Los museos provinciales, como el Museo Provincial de Artes, el Museo Provincial de Historia Natural y la Casa Museo Olga Orozco en Toay, mantuvieron sus puertas abiertas con exposiciones destacadas. El perfil del turista que llegó a la provincia fue mayormente de regiones cercanas, atraídos por propuestas culturales, eventos al aire libre y celebraciones populares.

12) La Rioja. El fin de semana largo de Carnaval mostró una mejora leve respecto a enero, impulsada principalmente por la realización de la Fiesta Nacional de la Chaya, uno de los eventos culturales más convocantes del calendario provincial. La ciudad de La Rioja superó el 90% de ocupación hotelera, posicionándose como el principal polo de atracción del fin de semana. En tanto, en el interior provincial los niveles fueron más moderados: Chilecito y Villa Unión arrancaron con el 50% de reservas que luego fueron incrementándose con la llegada espontánea de turismo regional para finalizar por encima del 65% promedio el fin de semana. El gasto promedio diario fue estimado en $ 95.000 por persona por el Observatorio Económico de Turismo, con un perfil de visitante mayoritariamente proveniente de provincias vecinas. También se destacó un fuerte movimiento interno de residentes que aprovecharon el feriado para visitas familiares y actividades recreativas. La Rioja ofreció una propuesta que articuló eventos culturales de alto impacto, con atractivos naturales consolidados como el Parque Nacional Talampaya y el circuito del oeste riojano (Villa Unión, Cuesta de Miranda), que suelen captar turismo de naturaleza y escapadas cortas. En términos generales, el desempeño fue heterogéneo dentro del territorio, con fuerte concentración en la capital y menor tracción en los destinos de naturaleza, reflejando un movimiento turístico más asociado a la agenda cultural que al turismo de estadía prolongada.

13) Mendoza. El Carnaval representó una instancia clave para el turismo en la provincia, que estimó niveles de ocupación del 75%, con reservas confirmadas en torno al 70% en los hoteles del centro que fueron creciendo por la demanda espontánea y las decisiones de último momento. Si bien el verano mostró una recuperación moderada, con enero cerrando entre el 55% y el 60% de ocupación promedio y más de 360.000 visitantes en lo que iba de 2026, la fecha permitió dinamizar el consumo en hotelería, gastronomía y actividades recreativas, en un contexto donde el enoturismo, el calendario vendimial, la gastronomía y los paisajes de montaña continuaron siendo los principales motores de atracción. Localidades como San Rafael, Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz y Las Heras desplegaron una intensa programación de festivales, sunsets en bodegas, encuentros gastronómicos y celebraciones de Carnaval, mientras que la capital, Ciudad de Mendoza, organizó un amplio cronograma con propuestas al aire libre, recorridos turísticos, experiencias en el piedemonte como la Reserva Divisadero Largo y actividades culturales en espacios emblemáticos. El perfil del visitante combinó turismo nacional y extranjero, con escapadas de cuatro días que integraron degustaciones en bodegas, circuitos urbanos, eventos musicales y celebraciones por San Valentín, ampliando el impacto económico más allá de los alojamientos formales, ya que una parte significativa se hospedó en viviendas particulares o en casas de familiares y amigos, consolidando un movimiento turístico que, aunque no revirtió completamente la temporada, permitió sostener la actividad en un escenario económico desafiante.

14) Misiones. Vivió un intenso fin de semana, con Puerto Iguazú logrando una ocupación hotelera cercana al 90% y un promedio diario de 4.500 visitantes en el Parque Nacional Iguazú. El destino consolidó su posicionamiento externo a partir del vuelo directo Lima–Iguazú operado por Flybondi desde diciembre, con dos frecuencias semanales, conexión que atrajo mayormente a los turistas peruanos. En el interior provincial, Oberá registró una ocupación del 60%, con un gasto promedio diario de $ 44.770 y una estadía promedio de dos noches. Eldorado alcanzó una ocupación hotelera del 78%, parahotelera del 84% y un promedio general del 81%, con un gasto estimado de $ 48.500 por persona por día y una estadía de 2,8 noches, destacándose el Carnaval Eldorado 2026 que reunió a 8.500 personas. Posadas promedió un 21% de ocupación y 1,4 noches de estadía, con celebraciones en Miguel Lanús, Itaembé Guazú, Itaembé Miní, Villa Blosset y el Parque de las Fiestas, mientras que el calendario incluyó actividades en Concepción de la Sierra, San Ignacio, Apóstoles, San Javier, Montecarlo, Ruiz de Montoya, Corpus, Candelaria, Alem y el Carnaval Regional del Alto Paraná, en Eldorado. Además, se realizó el primer Carnaval Provincial para Adultos Mayores en Puerto Piray, configurando una agenda descentralizada que distribuyó el movimiento turístico y comercial en todo el territorio misionero.

15) Neuquén. Con una ocupación promedio del 70% en la mayoría de los destinos, el fin de semana registró un crecimiento interanual de entre el 5% y el 6% frente a la misma fecha del año pasado. Hubo picos de ocupación muy ligados a los eventos. En San Martín de los Andes con la 39ª edición del Cruce a Nado del Lago Lácar con 159 participantes –sumando atractivo deportivo a la propuesta turística– la ocupación estuvo a pleno. Lo mismo en el sur provincial, donde Villa Traful alcanzó niveles cercanos al 90%, y también Villa La Angostura, que celebró la Fiesta Nacional de los Jardines con desfile de carrozas y espectáculos de alta convocatoria. En el norte neuquino, El Cholar llevó adelante la Fiesta Provincial del Ñaco, y Tricao Malal la Fiesta del Loro Barranquero, ambas con propuestas culturales y gastronómicas que convocaron a vecinos y visitantes. La ciudad de Neuquén capital también se integró al movimiento con actividades recreativas y el tradicional desfile de Carnaval sobre la Avenida Argentina, consolidando un fin de semana con actividad turística distribuida en distintos puntos del territorio provincial.

16) Río Negro. Con la cordillera y el mar como escenarios protagonistas, el fin de semana largo de Carnaval mostró niveles de ocupación muy elevados en sus principales destinos. Las Grutas registró un 95% de ocupación, con reportes que la ubicaron prácticamente al 100%, junto a San Antonio Oeste y el Puerto del Este. Playas Doradas alcanzó el 95% y San Carlos de Bariloche llegó al 90%, reflejando un fuerte movimiento tanto en la zona andina como en la costa atlántica. En Bariloche, la Expo Rural 2026 y las actividades de Carnaval en el Centro Cívico aportaron un flujo adicional de visitantes a un destino que combinó naturaleza y agenda cultural. En El Bolsón, las promociones para enlazar la estadía con la próxima Fiesta Nacional del Lúpulo buscaron extender la temporada. El clima acompañó en la cordillera con jornadas soleadas y temperaturas en ascenso, condiciones ideales para excursiones y actividades al aire libre. En el Golfo San Matías, Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este desplegaron comparsas, fiestas de disfraces, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas, mientras que las playas, las excursiones a Punta Perdices y los recorridos por las Salinas del Gualicho se consolidaron como los principales atractivos. El intenso tránsito por la Ruta 237 hacia la cordillera y la ocupación plena en la costa sintetizaron un Carnaval dinámico que se vivió de la montaña al mar.

17) Salta. Con una estadía promedio de 2,5 noches y mucha llegada del turista espontáneo, el movimiento turístico estuvo impulsado por una intensa agenda de corsos y fiestas populares en distintos municipios. La ocupación en el promedio de la provincia superó ampliamente el 70% de reservas, que fue la base de reservas con la que se inició el viernes. Según el relevamiento del Área de Estadísticas del Ministerio de Turismo y Deportes, los mayores niveles de ocupación se dieron en Cafayate y Rosario de la Frontera, seguidos por Chicoana, Campo Quijano, San Lorenzo, Coronel Moldes, ciudad de Salta, Vaqueros y Cachi. Entre los atractivos para el turista, se destacaron el 6° Chicoana Carnaval Fest, el Festival de la Humita en El Carril, La Chaya Rosarina en Rosario de la Frontera, y la Fiesta Patronal de Amblayo en San Carlos. Esas propuestas se complementaron con los circuitos de los Valles Calchaquíes, la Ruta del Vino de Altura, las termas del sur provincial y experiencias de turismo activo y gastronómico, consolidando un impacto económico relevante tanto en destinos tradicionales como emergentes y fortaleciendo la articulación público-privada en el inicio del calendario turístico anual.

18) San Juan. El fin de semana generó un marcado movimiento turístico, con niveles de ocupación que rondaron el 75% a nivel provincial y picos del 100% en algunos departamentos, en el marco de un calendario 2026 que volvió a favorecer las escapadas y viajes cortos. Los destinos más alejados concentraron gran parte de la demanda, impulsados especialmente por turistas espontáneos que definieron su viaje a último momento, siendo Valle Fértil el punto más demandado, con ocupación plena según estimaciones oficiales. Allí se destacó una nueva fecha del Safari Tras las Sierras en su versión para autos, que, junto con ferias, propuestas culturales y festejos de carnaval en distintos departamentos, dinamizó la actividad económica local y fortaleció la actividad en alojamientos, gastronomía y comercios vinculados al turismo. Calingasta, Iglesia y Jáchal fueron otras ciudades muy buscadas por el turista que llego a la provincia.

19) San Luis. El movimiento turístico fue sostenido durante todo el fin de semana largo, con un gasto promedio diario por visitante de $ 83.917 y una estadía promedio de 3,5 días, lo que permitió una dinámica favorable para el comercio, la gastronomía y los servicios vinculados al turismo en distintos puntos del territorio. Los destinos más elegidos fueron Villa de Merlo, San Luis capital, Villa Mercedes y Potrero de los Funes, donde los turistas combinaron actividades recreativas, paseos urbanos y propuestas culturales con naturaleza y descanso. También se destacaron las excursiones a las Salinas del Bebedero, los recorridos hacia la Cascada Esmeralda en Villa Elena y las visitas a la reserva de llamas Antu Ruca en Inti Huasi, consolidando un esquema de turismo diversificado que integró sierras, espejos de agua, reservas naturales y atractivos emblemáticos de la provincia.

20) Santa Cruz. El flujo de turistas fue bueno, en línea con lo esperado. El Calafate alcanzó un 97% de ocupación sobre más de 11.200 camas habilitadas, en uno de los picos más fuertes de la temporada. El desempeño respondió tanto al atractivo propio del fin de semana extralargo como al inicio del campeonato 2026 del Turismo Carretera, que posicionó a la ciudad en el centro de la escena nacional y atrajo visitantes de toda la provincia, de la Patagonia austral y del sur de Chile. El intenso flujo turístico impactó de lleno en la economía local, dinamizando hoteles, agencias de viaje, remiserías, restaurantes y comercios, en un contexto en el que también se destacó el movimiento hacia El Chaltén, Río Gallegos y Los Antiguos. Los visitantes recorrieron el Parque Nacional Los Glaciares, transitaron la Ruta Nacional 40 y visitaron localidades como Caleta Olivia y Perito Moreno, mientras que en distintos puntos de la provincia se desarrollaron festejos de carnaval, fiestas y actividades deportivas con muy buena convocatoria. En paralelo, El Calafate ultimó detalles para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Lago Argentino, que se realizaría del 16 al 21 de febrero de 2026 en el Anfiteatro del Bosque, con espectáculos musicales de primer nivel, competencias deportivas como el tradicional Triatlón del Lago y múltiples propuestas culturales abiertas al público, consolidando a la ciudad como uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia.

21) Santa Fe. El movimiento económico del fin de semana largo de Carnaval en la provincia superó los $ 24.500 millones, según datos del gobierno provincial, con una afluencia cercana a los 50.000 turistas y una ocupación promedio del 71%, que alcanzó picos del 87% en complejos de cabañas ubicados sobre el río Paraná, Carcarañá y zonas de lagunas. En total, entre residentes y visitantes, se estima que más de 400.000 personas se movilizaron atraídas por la amplia agenda cultural y recreativa. De ese total, alrededor de 200.000 asistentes se concentraron en los cuatro principales carnavales: “Rosario es Carnaval”, los Carnavales de Reconquista 2026, los Carnavales de la Ciudad en San Lorenzo y la 2ª Fiesta de Carnaval en Arequito, a las que se sumaron otras 17 celebraciones tradicionales en distintos puntos del territorio. Más allá de los festejos carnavaleros, la provincia ofreció una nutrida programación que incluyó la 35ª Fiesta Regional de la Cerveza, el 133° Aniversario Fundacional de Alcorta, la 2ª Fiesta del Automovilismo Corondino, festivales folklóricos como el Pago Bermudense y el Nacional “Gessler Folklore para Todos”, eventos gastronómicos como la Fiesta Provincial de Culturas y Sabores del Mundo en Gálvez y la Fiesta Regional de la Mozzarella en Bernardo de Irigoyen, además de propuestas deportivas y culturales como el Torneo Panamericano de Handball Playa y la convención Santa Freak 2026, consolidando un esquema de turismo fuertemente apalancado en eventos masivos y celebraciones regionales. En Rosario, los hoteles 3 y 4 estrellas registraron entre el 70% y el 80% de ocupación, con estadías promedio de dos noches. La agenda estuvo marcada por los carnavales, pero también por los shows masivos de La Konga, de La Delio Valdez, de Agarrate Catalina, de Sin Bandera y la Fiesta Bresh, entre otros. En la ciudad de Santa Fe, según el Observatorio Turístico municipal, la ocupación alcanzó el 75% en hoteles 4 estrellas (con picos del 90%), del 75% en hoteles boutique (con picos del 100%) y del 40% en hoteles 3 estrellas (con picos del 70%), con una estadía promedio de cuatro noches y un gasto estimado de $ 228.275 diarios por persona considerando alojamiento, comidas y actividades, a lo que se suma un gasto promedio.

22) Santiago del Estero. El movimiento del fin de semana mostró comportamientos diferenciados según el destino. El impacto económico estimado fue de $ 2.900 millones, el gasto promedio per cápita se ubicó en $ 100.000 diarios y se estimaron alrededor de 20.000 turistas y excursionistas. La estadía promedio fue de dos días y dos noches. En el conglomerado Santiago-La Banda, el fin de semana arrancó con reservas hoteleras del 50% sobre 24 establecimientos y 2.462 plazas y en los alojamientos alternativos, como segundas residencias y departamentos, del 70%. El receptivo fue mayormente nacional, con visitantes de Buenos Aires, NOA, NEA, Cuyo y Córdoba. También se registró presencia internacional de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Alemania y Estados Unidos. En Termas de Río Hondo, los hoteles de 4 y 5 estrellas rondaron enl 70% de ocupación, y algo por debajo estuvieron los de 1, 2 y 3 estrellas. Se destacaron Los Cardones con el 90% de ocupación y Los Pinos con el 87%. En contraste, Villa Ojo de Agua y Sumampa alcanzaron el 100% de ocupación. Totalizaron 296 plazas distribuidas en 15 alojamientos y se consolidaron como destinos emergentes del sudoeste provincial. La agenda incluyó el Festival de la Canción Popular en Sumampa, el Carnaval “Los Chimpas de la Noche” en Upianita, los corsos en Quimilí, el Carnaval “El Bajo” en Termas, el programa “Santiago es tu Río” en la capital y el tradicional Patio Indio Froilán.

23) Tierra del Fuego. En el extremo sur del país, el fin de semana largo de Carnaval dejó en Ushuaia una ocupación hotelera y parahotelera del 66%, con una estadía promedio de tres días y un gasto promedio diario estimado en $ 290.000 por turista, reflejando el peso que tienen las experiencias de naturaleza y navegación en la estructura de consumo del destino. La agenda cultural acompañó el movimiento turístico con la Exposición Fotográfica “Carnavalito Creativo”, talleres de antifaces para niños, la Gala de Carnaval y el evento central de los tradicionales Carnavales sobre la Avenida Maipú con la participación de 25 expresiones carnavalescas de la provincia y una convocatoria masiva de vecinos y visitantes. En un contexto más amplio, Tierra del Fuego combinó durante el fin de semana largo su perfil de turismo de naturaleza, con excursiones al Parque Nacional, navegaciones por el Canal Beagle y visitas a centros invernales, con propuestas culturales y comunitarias, consolidando un movimiento turístico sostenido en plena temporada estival. Los turistas visitaron además la Isla de Lobos y Pájaros, y la ciudad de Tolhuin, con su microclima, bosques nativos y el lago Fagnano.

24) Tucumán. El balance del fin de semana largo dejó un movimiento turístico significativo, con expectativas cumplidas en materia de ocupación hotelera y un importante despliegue de eventos en todo el territorio provincial. La ocupación mostró desempeños destacados en San Javier y El Cadillal, ambos con niveles del 99%, seguidos por Tafí del Valle en el 88%, Tafí Viejo en el 76%, Yerba Buena en el 70%, San Pedro de Colalao en el 66%, Monteros en el 60% y San Miguel de Tucumán con el 30%. A su vez, el gasto promedio diario por persona se estimó en $ 83.000. En lo que refiere a la agenda del fin de semana, incluyó la Fiesta Nacional de la Pachamama en Amaicha del Valle, el 2° Campeonato Argentino de Vela en Altura en El Mollar, los Carnavales Populares en Santa Ana, el XXIV Desentierro del Diablo de Carnaval en El Bañado-Colalao del Valle, actividades como “Famaillá Enamora”, el Patio de los Cerveceros en Yerba Buena, San Valentín y múltiples propuestas culturales y recreativas en El Cadillal, donde se realizaron “Atardecer Musical, Música al Atardecer”, la 4ª Edición del Carnaval de la Familia y Zumba en la Playa. En Aguilares, los tradicionales corsos de Aguilares, con comparsas, carrozas, pasistas y un gran despliegue de color convocaron a una multitud de la región, con más de 30.000 personas diarias. Se cerró así un fin de semana con mucho movimiento cultural y recreativo que empujó el consumo en los principales destinos turísticos de la provincia.