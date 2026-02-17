WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

La construcción del nuevo acceso a Concepción del Uruguay integrará a vecinos que viven en la zona hacia el resto de la ciudad. También facilitará una accesibilidad rápida y segura a la autovía 14.

La provincia a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), lleva adelante los trabajos de construcción y asfaltado del acceso norte a Concepción del Uruguay que presenta un 34 por ciento de avance. Se trata de una obra con una extensión de 7,1 kilómetros desde Avenida Arturo Frondizzi hasta la autovía ruta nacional Nº14 Gervasio Artigas.

En cuanto a los frentes de obra, desde el ente vial, se informó que los mismos se ubican entre la progresiva 0+580 a 5+450 y que en los últimos meses se logró un avance lineal de 4.8 kilómetros donde se colocó una base negra con asfalto convencional, riegos asfalticos, capas especiales de base calcárea cementada, sub base calcárea, y alcantarillas laterales, entre otros trabajos.

Detalles de la obra

El proyecto completo prevé la pavimentación de la ex ruta nacional 14, en el tramo Avenida Arturo Frondizi (tránsito pesado) hasta la actual ruta nacional Nº14, en el retorno del kilómetro 134, totalizando una longitud de 7.1 kilómetros. La traza en su recorrido sur-norte vincula el tránsito pesado de la ciudad con el corredor nacional consolidando un nuevo acceso para la ciudad.

La ruta inicia en la intersección existente con la Avenida Arturo Frondizi. El final del tramo se encuentra la intersección con la autovía RN 14, donde se conectará con la rama este del retorno del kilómetro 134 de dicha vía. Para garantizar la seguridad se prevé la construcción de una rotonda que conecta dicha rama con el nuevo acceso. Se considera la construcción de nuevas alcantarillas transversales y longitudinales a lo largo del tramo, así como la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo El Molino.