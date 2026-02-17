WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

La novena noche del Carnaval del País reunió a más de 19 mil espectadores en el Corsódromo y coronó el fin de semana largo con un cierre multitudinario. Las comparsas deslumbraron y se extendió la fiesta hasta la madrugada.

El Carnaval del País 2026 vivió su novena noche con más de 19 mil personas en el Corsódromo de Gualeguaychú, donde el público colmó las tribunas este lunes 16 de febrero para disfrutar del paso de Papelitos, Ara Yeví, Marí Marí y O’ Bahía en el cierre del fin de semana largo. La jornada se extendió hasta la madrugada con el After Billboard y el show de Los Tuka Tuka.

La Fiesta Nacional del Carnaval del País volvió a consolidarse como el espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina, con una puesta en escena que incluyó carrozas monumentales, miles de plumas, trajes de alto impacto visual y coreografías sincronizadas que mantuvieron la energía en lo más alto durante toda la noche.

El orden de salida marcó el pulso de la velada. Abrió la pasarela Papelitos, seguida por Ara Yeví, luego fue el turno de Marí Marí y el cierre estuvo a cargo de O’ Bahía, que desató la ovación del público en una noche que combinó clima ideal, tribunas colmadas y un ambiente de celebración constante.

Espectáculo, figuras y una pasarela encendida

La novena noche del Carnaval del País no solo se destacó por la convocatoria, sino también por la presencia de figuras reconocidas que disfrutaron del espectáculo desde las tribunas. Entre ellas estuvieron la astróloga Jimena La Torre, el exintegrante de la Generación Dorada Carlos Delfino y La India Motera, quienes se sumaron al público local y turístico.

El Corsódromo volvió a mostrar su capacidad de convocatoria durante el tercer y último día del fin de semana XXL, que ya había registrado masivas asistencias en las jornadas previas. Familias, grupos de amigos y visitantes de distintos puntos del país vibraron al ritmo de las batucadas y coreografías.

Cada comparsa desplegó su propuesta temática con un alto nivel artístico, reafirmando la competencia y el trabajo sostenido durante meses por parte de diseñadores, músicos, bailarines y escuadras técnicas. El resultado fue una noche de brillo, color y emoción compartida.

After Billboard y lo que resta del Carnaval del País

La celebración no concluyó con el último desfile. El After Billboard extendió la fiesta en la pasarela y convirtió al Corsódromo en una pista gigante. El grupo Los Tuka Tuka hizo estallar al público con un show que mantuvo la energía hasta la madrugada, consolidando un cierre épico para la tercera noche del fin de semana largo.

De cara a la recta final, restan dos noches para cerrar la edición 2026 del Carnaval del País: el sábado 21 y el sábado 28 de febrero, ambas desde las 21:30. La organización informó que las boleterías atienden de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, mientras que los sábados abren desde las 9 hasta la finalización del espectáculo.

En cuanto a los valores de las entradas, los residentes de Gualeguaychú continúan accediendo al beneficio exclusivo de entrada general a 20.000 pesos, mientras que para no residentes el valor es de 35.000 pesos. El descuento para habitantes del departamento se aplica únicamente en compra presencial, con DNI en mano, los días viernes y sábado.