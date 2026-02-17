WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

Juntos causaron una explosión en el estadio Monumental en un reencuentro memorable donde interpretaron “Loca” junto a Khea y Duki. Luego, la Jefa cantó su hit “Con Otra”, haciendo bailar a todo River.

Cazzu fue la invitada especial en el segundo show de Bad Bunny en River Plate, generando una locura total en el público, que recibió a la Jefa de Argentina con ovaciones.

Cazzu subió al escenario del Monumental para unirse al show de Bad Bunny en el marco de su visita a nuestro país, presentando su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” ante un ovacionado encuentro entre los dos artistas más aclamados de la escena musical.

En plena expectativa de una multitud latente y sorprendida por este icónico momento, ambos interpretaron una alucinante versión de “Loca” acompañados de Khea y Duki. Luego, Cazzu protagonizó un inolvidable momento haciendo “Con Otra” en el escenario principal, simbolizando así, un lazo entrañable entre Argentina y Puerto Rico.

La próxima parada de CAZZU en Argentina será el 28 de febrero en el Movistar Arena, donde ya lleva 4 presentaciones con Latinaje, su exitoso nuevo tour. Conseguí las últimas entradas en www.movistararena.com.ar