Se llaman papas a la portuguesa y quedan para el aplauso.

Las papas a la portuguesa están acompañadas de jamón, queso, huevo y aceitunas: Un plato completo, delicioso y nutritivo. Se cocinan los ingredientes por separado y luego se unen en una fuente, para gratinarlos. ¡Perfecta para dejar armar la fuente y a la hora de comer solo darle 10 minutos de horno!

El secreto de estas papas a la portuguesa es la salsa blanca, una bechamel que aporta su textura cremosa y une toda la preparación.



INGREDIENTES para 4 a 6 porciones generosas



– 6 papas cocidas y cortadas en rodajas

– 4 huevos

– 1/2 taza de aceitunas ( verdes o negras, a gusto)

– 200 g de jamón

– orégano

– 200 g de mozzarella

– 2 cebollas



Salsa blanca:

– 2 cucharadas de manteca

– 2 cucharadas de harina de trigo común

– sal

– pimienta

– nuez moscada

– 1 litro de leche



Cómo se preparan:

Cocinar las papas, peladas y cortadas en rodajas, hasta que al pincharlas no se queden en el tenedor. Cocinar los huevos 10 minutos, pelarlos y reservar.

Sofreír la cebolla en una sartén con un fondo de aceite y sin sal; retirarla de la sartén.

Añadir en la misma sartén la manteca y la harina de trigo, mezclar hasta formar una pasta blanda y dejar hervir, para que la harina se cocine. Añadir la leche y sazonar con nuez moscada, pimienta negra y sal. Revolver hasta que hierva y espese, y reservar.



En una bandeja para horno, colocar las papas cocidas, por encima la salsa blanca, el jamón cortado en trocitos, la cebolla, la mozzarella rallada o en láminas finas, las aceitunas picadas, los huevos en rodajas y el orégano. Hornear en horno precalentado a 180 °C hasta que se gratine y servir.