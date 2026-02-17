Imperdible: El más rico y abundante plato con papas
Se llaman papas a la portuguesa y quedan para el aplauso.
Las papas a la portuguesa están acompañadas de jamón, queso, huevo y aceitunas: Un plato completo, delicioso y nutritivo. Se cocinan los ingredientes por separado y luego se unen en una fuente, para gratinarlos. ¡Perfecta para dejar armar la fuente y a la hora de comer solo darle 10 minutos de horno!
El secreto de estas papas a la portuguesa es la salsa blanca, una bechamel que aporta su textura cremosa y une toda la preparación.
INGREDIENTES para 4 a 6 porciones generosas
– 6 papas cocidas y cortadas en rodajas
– 4 huevos
– 1/2 taza de aceitunas ( verdes o negras, a gusto)
– 200 g de jamón
– orégano
– 200 g de mozzarella
– 2 cebollas
Salsa blanca:
– 2 cucharadas de manteca
– 2 cucharadas de harina de trigo común
– sal
– pimienta
– nuez moscada
– 1 litro de leche
Cómo se preparan:
Cocinar las papas, peladas y cortadas en rodajas, hasta que al pincharlas no se queden en el tenedor. Cocinar los huevos 10 minutos, pelarlos y reservar.
Sofreír la cebolla en una sartén con un fondo de aceite y sin sal; retirarla de la sartén.
Añadir en la misma sartén la manteca y la harina de trigo, mezclar hasta formar una pasta blanda y dejar hervir, para que la harina se cocine. Añadir la leche y sazonar con nuez moscada, pimienta negra y sal. Revolver hasta que hierva y espese, y reservar.
En una bandeja para horno, colocar las papas cocidas, por encima la salsa blanca, el jamón cortado en trocitos, la cebolla, la mozzarella rallada o en láminas finas, las aceitunas picadas, los huevos en rodajas y el orégano. Hornear en horno precalentado a 180 °C hasta que se gratine y servir.