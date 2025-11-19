VERDADERA INDUSTRIA DE SERVICIOS: Tarifas vigentes de los principales recintos del país

Los diversos recintos, hoteles y centros de convenciones, exposiciones y congresos de la Argentina dieron a conocer sus tarifas de alquiler para el uso de sus instalaciones. Los valores, que se han establecido por jornada y expresado sin incluir el IVA, pueden sufrir modificaciones. En total, se relevaron 18 recintos distribuidos en distintas regiones del país, lo que refleja la amplitud y diversidad de la oferta nacional en materia de infraestructura para eventos
Más allá de su utilidad práctica para quienes planifican encuentros corporativos, ferias o congresos, esta información pone de manifiesto el creciente peso del Turismo de Negocios dentro de la economía argentina. El desarrollo de este segmento no solo dinamiza la actividad turística, sino que también impulsa la inversión, la generación de empleo y la integración regional.
Argentina cuenta con espacios de distintas características y capacidades, equipados para recibir desde reuniones empresariales de pequeño formato hasta convenciones internacionales de gran envergadura. Esta variedad de propuestas posiciona al país como un destino competitivo en el ámbito de los eventos y las reuniones, tanto en el contexto latinoamericano como global.
Entre los recintos relevados se encuentran algunos de los centros más reconocidos y prestigiosos del país, cuya infraestructura y servicios complementarios los convierten en escenarios ideales para congresos, exposiciones y presentaciones corporativas. Las entidades organizadoras, asociaciones y empresas pueden elegir entre múltiples alternativas, evaluando factores como capacidad, ubicación, servicios técnicos y tarifas.
No obstante, dado que los precios pueden modificarse según la temporada o las condiciones de contratación, se aconseja confirmar la información directamente con cada establecimiento antes de concretar una reserva. En aquellos casos en que los montos se indiquen en dólares estadounidenses, se aplicará el tipo de cambio oficial vigente al día de la operación, conforme a las cotizaciones del Banco de la Nación Argentina.
Ciudad de Buenos Aires
Buenos Aires Marriott Hotel
Jornada completa
Media jornada
Carlos Pellegrini 551 (C1009ABK) CABA.
1º Subsuelo Torre Sur
Salón Uruguay. Capacidad: 90 personas.
USD690.
USD540.
Salón Mocoretá. Capacidad: 60 personas.
USD520.
USD380.
Salón Guayquiraró. Capacidad: 40 personas.
USD400.
USD350.
1º Subsuelo Torre Norte
Amazonas. Capacidad: 250 personas.
USD3220.
USD2650.
Foyer Torre Norte.
USD1730.
USD1380.
Río Colorado. Capacidad: 90 personas.
USD1400.
USD1150.
Río Paraná (divisible en 2). Capacidad: 350 personas.
Av. Costanera R. Obligado y J. Salguero (C1425DAA) CABA.
Pabellón 1. Superficie: 2835 m².
$4.855.000.
$1.712,52.
Pabellón 2. Superficie: 2554 m².
$4.373.700.
$1.712.49.
Pabellón 3. Superficie: 2554 m².
$4.373.700.
$1.712,49.
Pabellón 4. Superficie: 2835 m².
$4.855.000.
$1.712,52.
Pabellón 5. Superficie: 4343 m².
$7.437.400.
$1.712,50.
Pabellón 6. Superficie: 4582 m².
$7.846.600.
$1.712,48.
En el caso del Centro Costa Salguero, las tarifas informadas deben considerarse estimativas, ya que el complejo se encuentra actualmente en un proceso de licitación pública. Por este motivo, los valores presentados reflejan las condiciones vigentes al momento de la publicación y podrían modificarse una vez finalizado dicho proceso.
Esta situación transitoria implica que las cotizaciones pueden experimentar ajustes en función de los resultados de la licitación y de las condiciones establecidas en la nueva gestión del recinto.
Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC)
Av. Figueroa Alcorta 2099 (C1112ACA), CABA.
Plenario A. Capacidad: 1200 personas.
Plenario B. Capacidad: 1000 personas.
Plenario C. Capacidad: 1200 personas.
Plenario A + B. Capacidad: 2400 personas.
Plenario A + B + C. Capacidad: 4000 personas.
Cabe destacar que, en el caso del Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), se ha estimado un valor diario de alquiler para la contratación del recinto completo que oscila entre USD 35.000 y USD 40.000. Como parte de sus políticas de apoyo a los organizadores, el centro ofrece un beneficio tarifario del 50% de descuento durante los días destinados al armado y desarme de los eventos , lo que representa una ventaja significativa en términos de costos operativos y planificación logística.
$22.220.000 (noviembre a diciembre – todo el salón).
AP + Mts Pabellón Amarillo.
$31.108.000 (noviembre a diciembre – todo el salón).
Ceibo ABC.
$6.337.000 (noviembre a diciembre – todo el salón).
Ceibo A.
$2.366.000 (noviembre a diciembre – todo el salón).
Ceibo B.
$2.074.000 (noviembre a diciembre – todo el salón).
Ceibo C.
$3.592.000 (noviembre a diciembre – todo el salón).
Nogal.
$2.366.000 (noviembre a diciembre – todo el salón).
Ceibo ABC + Nogal.
$8.614.000 (noviembre a diciembre – todo el salón).
Sheraton Buenos Aires Hotel.
Por día
San Martín 1225 (C1104AKC), CABA.
Salón Libertador.
USD16.000.
Universidad Católica Argentina – UCA
Costo por día
Av. Alicia Moreau de Justo 1300 (C1107AFB), CABA.
Juan Pablo II. Capacidad 720 personas.
$7.514.100.
Valsecchi (AU1). Capacidad 147 personas.
$1.721.412.
Pironio (Aula Magna). Capacidad 118 personas.
$1.448.172.
Microcine. Capacidad 80 personas.
$1.147.608.
Auditorio 2. Capacidad 45 personas.
$746.856.
Auditorio 3. Capacidad 45 personas.
$746.856.
Sala de Profesores. Apoyo JPII.
$746.856.
Sala de Lectura (*). 300 m².
$1.457.280.
Monseñor Derisi. Capacidad 150 personas.
$1.001.880.
Santa Cecilia. Capacidad 220 personas.
$2.049.300.
San Agustín. Capacidad 515 personas..
$4.827.240.
Provincia de Buenos Aires
Parque del Bicentenario Tecnópolis de la Cultura, Ciencia y Tecnología
Por día
J.B. De la Salle 4500 (B1603ALQ), Villa Martelli, Buenos Aires.
Ferial 8400.
$7.969.508.
Sheraton Hotel Mar del Plata
Jornada completa
Media jornada
Leandro N. Alem 4221 (7600), Mar del Plata.
Salón Gaudio. Capacidad: 1100 personas.
USD7000.
USD4900.
Salón Tejedor. Capacidad: 100 personas.
USD700.
USD490.
Salón Juan B. Alberdi. Capacidad: 80 personas.
USD700.
USD490.
Salón Joaquín V. González. Capacidad: 60 personas.
USD700.
USD490.
Salón Juan C. Castagnino. Capacidad: 100 personas.
USD1000.
USD700.
Salón Victoria Ocampo. Capacidad: 125 personas.
USD1000.
USD700.
Salón María Elena Walsh. Capacidad: 90 personas.
USD750.
USD525.
Salón Atlántico. Capacidad: 885 personas.
USD6000.
USD4200.
Salón Cruz del Sur. Capacidad: 700 personas.
USD6000.
USD4200.
Provincia de Córdoba
Centro de Convenciones Córdoba, CCC, Brigadier General Juan Bautista Bustos
Por día
Av. Carcano s/n (5000) Bº Chateau Carreras, Córdoba.
Modo Auditorio. 3290 m². Capacidad 4000 personas.
$20.000.000. Sin gastos ni costos de armado y desarme.
Hotel Quinto Centenario, Córdoba
Por día
Duarte Quirós 1300 (X5000ALZ), Córdoba.
Leopoldo Lugones. 600 m². Capacidad 800 personas.
USD6500.
Champaquí. 300 m². Capacidad 380 personas.
USD4000.
Terraza. 150 m². Capacidad 150 personas.
USD1350.
Uritorco/Suquía. 90 m². Capacidad 80 personas.
USD1200.
Yacanto. 528 m². Capacidad 200 personas..
USD2700.
La Pampa. Capacidad para 50 personas.
USD1800.
San Javier. 70 m². Capacidad 60 personas.
USD800.
Azotea. 200 m². Capacidad para 200 personas
USD4800.
Sala A. 62 m². Capacidad 40 personas..
USD558.
Sala B. 32 m². Capacidad 20 personas.
USD288.
Provincia de Chubut
Predio Ferial y Centro de Exposiciones – Comodoro Rivadavia
Tarifa sin descuento
Ferias y Exposiciones
Deportivos
Ruta Nacional N° 3 (9000) Comodoro Rivadavia, Chubut.
SUM.
$3.828.000.
$2.871.000.
$3.253.800.
SUM + Auditorio.
$4.524.000.
$3.393.000.
$3.846.000.
Auditorio.
$1.322.400.
$991.80.
$1.124.040.
Provincia de Entre Ríos
Centro de Convenciones Concordia
Por día (septiembre a diciembre)
San Lorenzo Oeste 101 (E3202GWA) Concordia, Entre Ríos.
Sala 1, 2 0 3.
$100.000.
Coworking.
$187.500.
Foyer Planta Baja.
$250.000.
1 Salón.
$312.500.
2 Salones.
$437.500.
3 Salones.
$562.500.
Cocina.
$125.000.
Predio Multieventos.
$500.000.
En Parque Central.
Sector Andenes.
$500.000
Sector Mercado.
$500.000
Sector Deportes.
$250.000
Galpón Verde.
$500.000
Manga Corsódromo.
$500.000
* Precio por armado día antes del evento 50% del valor del alquiler. * Costo de sonido no incluido.
Centro Provincial de Convenciones Paraná – CPC
Por día
Media jornada
Av. San Martín 15 (E3100AAA) Paraná, Entre Ríos.
Salón 1+2+3+4. Superficie: 400,20 m² en P.B.
$2.600.000.
$1.800.000.
Salón 1+2. Superficie: 174 m² en P.B.
$2.000.000.
$1.400.000.
Salón 3+4. Superficie: 174 m² en P.B.
$2.000.000.
$1.400.000.
Salón 1. Superficie: 73,95 m² en P.B..
$1.500.000.
$1.100.000.
Salón 2. Superficie: 73,95 m² en P.B..
$1.500.000.
$1.100.000.
Salón 3. Superficie: 87 m² en P.B.
$1.500.000.
$1.100.000.
Salón 4. Superficie: 87 m² en P.B.
$1.500.000.
$1.100.000.
Foyer Salones. Superficie: 78,30 m² en P.B.
$800.000.
$700.000.
Foyer P.B. Superficie: 380 m² en P.B.
$1.500.000.
$1.100.000.
Galería 1. Superficie: 260 m² en P.B.
$1.500.000.
$1.100.000.
Galería 2. Superficie: 476 m² en P.B.
$2.200.000.
$1.500.000.
Galería 1+2. Superficie: 734 m² en P.B.
$2.800.000.
$1.900.000.
Salón A+B+C. Superficie: 1482,36 m² en P.A.
$8.300.000.
$$4.900.000.
Salón A+B. Superficie: 1018,68 m² en P.A.
$5.900.000.
$3.600.000.
Salón B+C. Superficie: 1030,68 m² en P.A.
$5.900.000.
$3.600.000.
Salón A. Superficie: 451,68 m² en P.A.
$3.000.000.
$2.000.000.
Salón B. Superficie: 567 m² en P.A.
$3.800.000.
$2.500.000.
Salón C. Superficie: 463,68 m² en P.A.
$3.000.000.
$2.000.000.
Foyer P.A. Superficie: 530 m² en P.A.
$2.300.000.
$1.600.000.
* Media Jornada: todo evento con duración hasta 4 hs. * Las tarifas se ajustan por el IPC mensual.
Provincia de Misiones
Centro de Eventos y Convenciones Iryapú
Por día
Selva Iryapú (3370) Puerto Iguazú, Misiones.
Salón Norte.
USD16.000.
Salón Sur.
USD16.000.
Misiones incorpora un nuevo ícono del turismo de eventos: el Centro Corporativo Iryapú
Uno de los hitos más importantes del último año en materia de infraestructura para eventos es la apertura del Centro Corporativo Iryapú, situado en Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Este emprendimiento, desarrollado por el Grupo CT Hoteles, demandó una inversión de aproximadamente 30 millones de dólares y se erige como un referente del turismo de reuniones en el norte argentino.
El complejo, con capacidad para albergar hasta 10.000 asistentes, se extiende sobre 600 hectáreas de selva misionera, integrando arquitectura contemporánea con un diseño que respeta y valoriza el entorno natural. Su construcción responde a criterios de sustentabilidad y eficiencia ambiental, priorizando el uso racional de los recursos y la armonía visual con el paisaje selvático.
Con la puesta en marcha del Centro Corporativo Iryapú, Misiones da un paso decisivo hacia la consolidación de su perfil como destino de turismo de eventos. El nuevo recinto no solo amplía la oferta de infraestructura de alta capacidad en la región, sino que también refuerza la imagen de la provincia como un punto de encuentro donde confluyen naturaleza, tecnología y hospitalidad.
Provincia de Río Negro
Sheraton Bariloche
Por día
Av. San Martín 536/70 (R8400ALS) San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Salón Las Américas.
USD3000.
Salón Los Jardines.
USD1500.
Salón Los Puentes.
USD2000.
Salón Los Coihues.
USD1500.
Salón Los Arrayanes.
USD1500.
Provincia de Salta
Centro de Convenciones Salta
Av. Kennedy s/n y Av. Paraguay, Rotonda de Limache (4400) Salta.
Salón Principal divisible en 4 salones.
3 Salas de capacitación, reuniones y conferencias.
Grand Foyer.
Foyer.
SUM.
Capacidad máxima: 3500 personas. Superficie: 10.685 m² interior y 30 hectáreas exterior. Alquiler del Edificio y Predio: $18.000.000.
Centro de Convenciones de Cafayate
Ruta 40 y Río Lorohuasi (4427) Cafayate, Salta.
Salón Principal divisible en 3 salones.
SUM.
Foyer.
Capacidad máxima: 600 personas. Superficie: 6.113 m² interior y 9.276 m² exterior. Alquiler del Edificio y Predio: $6.000.000.