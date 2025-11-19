Son 100 las familias que accedieron a las escrituras de su vivienda en el departamento Concordia

En el marco de la política de regularización dominial, el gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), llevó adelante una jornada de firma de escrituras que benefició a familias de Concordia, La Criolla, Estancia Grande y Colonia Ayuí.

El acto fue encabezado por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y la escribana Mayor de Gobierno, Sandra Taborda. Estuvieron presentes la viceintendenta de Concordia, Magdalena Reta de Urquiza; el intendente de Estancia Grande, Pablo Goldin; el intendente de Colonia Ayuí, Javier Mantecovich; y el secretario de Gobierno de La Criolla, Antonio Panazzo.

Además, participaron la senadora departamental, Gloria Cozzi; el secretario de Gobierno de Concordia, Luciano Dell¿Olio;los vocales del organismo, José Antonio Artusi y Aníbal Steren; y el director de la Regional Salto Grande del IAPV, Alfonso Sá; junto a funcionarios municipales, ediles y equipos de trabajo del IAPV, además de otras autoridades locales y provinciales.

Schönhals destacó que “la regularización dominial es una herramienta central de la política habitacional de la gestión que encabeza Rogelio Frigerio, porque brinda seguridad jurídica a las familias que desde hace años habitan sus viviendas y les permite proyectar su futuro con mayor tranquilidad”. Subrayó además “el trabajo conjunto con municipios y comunas para avanzar en la firma de escrituras en todo el territorio entrerriano”.

En esta oportunidad, rubricaron la escritura de sus viviendas familias que residen en los barrios Concordia 350 Viviendas, Concordia 250 Viviendas, 10 Viviendas (Asociación Bancaria), La Criolla 20 Viviendas, Estancia Grande 10 Viviendas y Colonia Ayuí 10 Viviendas, dando un paso más en la consolidación de sus derechos de propiedad y en la regularización dominial de sus hogares.

