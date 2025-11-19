ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
“Una política pública municipal sin definiciones ni resultados “
Oportunamente los medios de prensa fuimos convocados para resaltar el trabajo de un nodo tecnológico.
Ese día, el Intendente de la ciudad de Concordia, Francisco Azcué, declaraba: “Este lugar es maravilloso. Queremos que vengan, que trabajen, que se apropien de este espacio Estamos para acompañarlos”.
Actualmente, el galpón n°1 del Puerto de Concordia, sede del Nodo Tecnológico se encuentra en estado precario, por lo pronto, sin definiciones ni resultados.
