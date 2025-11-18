Estancia Grande: se firmó la Escritura Declarativa de Cargo del grupo habitacional “10 Viviendas”

En la mañana de este martes 18 de noviembre, Estancia Grande vivió un momento significativo para la comunidad: se concretó la firma de la Escritura Declarativa de Cargo correspondiente al grupo habitacional “Estancia Grande – 10 Viviendas”, perteneciente al programa provincial Primero Tu Casa.

Los vecinos Yamila Christianse y Gonzalo Sebastián Velázquez recibieron la documentación que formaliza la titularidad y el marco legal de su vivienda del IAPV, un paso clave para brindar seguridad jurídica y fortalecer el arraigo de las familias en la localidad.



“Cada vez que una familia de Estancia Grande avanza en la consolidación de su hogar, toda la comunidad crece con ella. La entrega de esta escritura no es solo un trámite: es la certeza de un futuro más seguro, más estable y más digno para nuestros vecinos. Desde el municipio vamos a seguir acompañando estos procesos porque creemos profundamente en el derecho a la vivienda y en el desarrollo de nuestra localidad. ” Remarco Javier Goldin.



El acto contó con la presencia del Presidente Municipal, Javier Goldin, junto al secretario de Gobierno, Gabriel Fleyta. Acompañaron este importante avance el presidente del IAPV, Manuel Schonhals; la senadora Gloria Cossi; la escribana mayor de la Provincia, Sandra del Carmen Taborda; así como José Artusi, Aníbal Steren, Alfonso Sá, Silvina Fleitas —coordinadora de Juntas— y demás autoridades provinciales y municipales.

Desde el gobierno local destacaron que este tipo de acciones consolidan el crecimiento ordenado de Estancia Grande y reflejan el compromiso de continuar trabajando para que más familias puedan acceder a su vivienda propia a través de políticas públicas concretas.

