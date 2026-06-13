Rossi, en la previa al congreso donde podrían decidir su expulsión del PJ. Su posible “deslealtad” y la denuncia a Michel

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En la víspera del congreso en Paraná donde se pondrá a consideración su posible expulsión del Partido Justicialista, el intendente de Santa Elena y exvicegobernador Daniel Rossi , hizo escala en la ciudad de Colón. En un bar céntrico, convocó a una conferencia de prensa.

“Dicen que por deslealtad al partido y por la denuncia que hicimos al diputado Guillermo Michel”, señala como argumentos del Tribunal de Disciplina del Consejo Provincial para su posible apartamiento.

“Primero, yo no he sido candidato de ningún partido. Y segundo, cuando hablan de deslealtad, el Justicialismo en mi ciudad –de la cual he sido intendente seis veces- ha ganado todas las elecciones; en la última, amplio triunfo de Bahl y Michel. ¿Cómo van a hablar de deslealtad? Los que me quieren expulsar perdieron por escándalo en su ciudad”, se defiende.

“Lo denuncié por los bolsos”, dice en referencia al extitular de Aduana. “La diputada (Marcela) Pagano denunció que de la oficina de Michel, en Buenos Aires, salían los dólares para pagar parte de la campaña de La Libertad Avanza”.

“Para los que fueron candidatos piden suspensión. Evidentemente a mí me quieren expulsar porque sigo denunciando los contratos truchos”, concluye.

“Un baño de honestidad”

Al momento de hablar de hablar de renovación partidaria, para Rossi el PJ “tiene que darse un baño de honestidad”.

“¿Cómo vamos a entusiasmar a los jóvenes peronistas con estos dirigentes que se robaron un presupuesto? Este es el motivo por el que me quieren expulsar”.

En lo que sería “una nueva etapa”, se hace eco de las palabras del dirigente gremial Luis Barrionuevo: “Hay que dejar de robar dos años”. Y propone “buscar alternativas y todos los que robaron no pueden participar”.