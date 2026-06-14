MONTE CASEROS RECIBE A PESCADORES DE TODA LA REGIÓN

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La ciudad volvió a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la pesca deportiva con el inicio de la 10° Edición del Torneo de Pesca Variada Embarcada con Devolución de la Triple Frontera.

Desde temprano, pescadores y sus familias comenzaron a vivir una jornada especial a orillas del río Uruguay. En total, 68 embarcaciones dijeron presente, con representantes de distintos puntos de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Bella Unión, Mocoretá y Monte Caseros, reafirmando el crecimiento y la importancia que este evento ha alcanzado a lo largo de los años.

Más allá de la competencia, el torneo representa un espacio de encuentro, amistad y promoción del turismo, donde la pesca con devolución y el respeto por nuestros recursos naturales son protagonistas.

La actividad en el río se extenderá hasta las 16:00 hs y culminará con la tradicional cena de pescadores, momento en el que se realizará la entrega de premios y la elección de la reina del torneo.

Además de premiar a los diez mejores equipos de la clasificación general, habrá distinciones especiales para la pieza mayor, el mejor cadete, la dama mejor clasificada y el equipo local destacado.

Monte Caseros vive un fin de semana único, celebrando una de sus propuestas turísticas y deportivas más emblemáticas, con el río Uruguay como escenario de una verdadera fiesta regional.