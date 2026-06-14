En un partidazo lleno de emociones, Japón se lo empató en el final a Países Bajos

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El Mundial y otra tarde mágica: los europeos estuvieron dos veces en ventaja, pero no la pudieron sostener. Un show de goles atrapante en Dallas.

Prometía ser un partidazo. El histórico que nunca pudo coronar contra el matagigantes que tiene grandes ilusiones para este año. El que de a poco pretende ir encontrando el juego ante el que muchos ven como revelación. Y, para el gusto de aquellos que lo vieron con un café y algo dulce en esta fría tarde argentina (pero calurosa en Dallas), cumplieron: estos empates, como el 2-2 que brindaron Países Bajos y Japón, llenos de emociones, son una oda a este bendito y hermoso Mundial.

Fue el encuentro en el que se juntaron el peor primer tiempo de esta Copa y un complemento que por escándalo terminó siendo el mejor. Porque estos dos equipos pasaron de jugar al ajedrez y medirse hasta por demás a prohibirles a los televidentes levantarse del sillón. De los toques horizontales y no poder abrirse (todo pasaba en bloques de 25 ó 30 metros) a empezar a encontrar espacios y exprimirlos. Tanto que los goles cayeron como un diluvio y los asiáticos encontraron una igualdad sobre el final que mantendrá el 1-2 del grupo en vilo hasta la última fecha.

Probablemente el mayor error de Koeman haya sido retrasar a Países Bajos de cara a los últimos 10 minutos, con el ingreso de Aké por Gravenberch: en un equipo que no está preparado para defenderse y que sufre sin la pelota, sacar al creativo más claro que estaba en cancha por un defensor le dio el ímpetu necesario a un Japón que dio una muestra importante de carácter. Y que tuvo valores altos en su arquero Suzuki, en sus volantes Nakamura (autor del empate) y Kamada y en el desequilibrio del ya conocido Kubo.

La contracara del DT europeo fue su colega Hajime Moriyasu, arquitecto de una selección que en la fase de grupos del 2022 les ganó a España y Alemania (lo eliminó), además de vencer recientemente a Inglaterra en un amistoso en Wembley: el ingreso de Ito para jugar sobre la banda derecha fue clave para activar el ataque, darle más profundidad a los avances y, por caso, forzar el corner que derivó en la igualdad.

Para los neerlandeses, deberá haber mejoras individuales y colectivas si la intención es apuntar alto: con un juego que en varios tramos fue espeso, Reijnders no pesó en la creación, Malen estuvo algo aislado y Gakpo necesitará encontrar regularidad en su talento. Lo mejor fue de pelota parada, justamente de la manera en la que se lo empataron.

Así y todo, no defraudaron y entregaron un partidazo, de esos que hacen amar el Mundial. Naranjas y azules, neerlandeses y japoneses, le hicieron una oda a este bendito y hermoso torneo…