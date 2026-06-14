Costa de Marfil amargó el debut de Ecuador

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Con gol de Amad Diallo sobre el final, el seleccionado africano derrotó 1-0 a una Tri que quedó complicada.

Ecuador se sabía más y debió buscarlo más. Motivado por tener el 90% con su gente encendida gritando el “sí se puede”, el equipo salió a jugarlo asumiendo el rol que le pertenecía que era nada menos que el de protagonista. El papel de una selección con jugadores en ligas top y que viene creciendo. Ahora bien, en el fútbol no se gana con el currículum. Costa de Marfil aceptó el papel de invitado a la fiesta ajena, aguantó que lo bailaran un ratito y terminó quedándose con todo. Con todo. El sueño que al final terminó en pesadilla. Lugar que se deja, lugar que ocupa otro.

La idea de ser el actor principal de la película lo tenía claro. Y así se dispuso. A tener la pelota, a meter línea de 3 atrás para sumar gente a la línea ofensiva. Aprovechándose de las limitaciones en la salida de toda la última línea de Costa de Marfil. Con sólo acercárseles, sin necesidad de presión – presión, se ponían nerviosos y la dividían. Hasta sin querer, ante tanta imprecisión, las llegadas tenían que aparecer. Así fue con Fofana se resbaló (¿mirando la tribuna? ¿en qué pensaba?) y Valencia metió un zurdazo desviado.

Valencia, el 9 de Ecuador

Al toque nomás. Yeboah recibía un regalo de Agbadou, se acomodaba a la zurda y reventaba el travesaño. La lógica era que el gol debía llegar casi como por inercia pero, por suerte, el fútbol se empeña en salirse del esquema. Entonces, Diomandé (juega en el Leipzig alemán) se coló entre la espalda de Hincapie y Vite y desnudó rápidamente que la defensa ecuatoriana también estaba complicada.

Así quedó el partido armado. Ecuador con la pelota y las mayores llegadas, Costa de Marfil a contra y también lastimando. Otro pelotazo en el travesaño, este de Minda contra el desborde número 1000 de Diomande que con un centro atrás desparramó a todos.

Beccacece corrigió la defensa armando la línea de 4, pero Costa de Marfil tiró a su figura por el otro lado. Ecuador quemó las naves. Apostó fuerte porque al sentirse más urgido, se desordenó de tal modo que le metió tanto vértigo como imprecisión. La pelota ya dejó de ser suya y los africanos se empezaron animar. Wahi reventó el travesaño y empezaron a jugar más cerca de Galíndez que pasaba a ser de los mejores.

Ecuador contra Costa de Marfil (IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross).

Los cambios le dieron frescura. Preciado se instaló por derecha y empezó a ganar. El equipo, que estaba caído, levantó a la gente. La gente, que parecía caída, levantó al equipo. Alcanzó para un bombazo de Plata que sacó el arquero con esfuerzo, pero parece que la pausa de hidratación lo volvió a un ritmo cansino. Como si la igualdad no fuera un mal resultado.

Costa de Marfil olió sangre y fue. Cada contra, era un sufrimiento para los cuatro centrales que tenía en la última línea. Cuando veían que rompían la línea, llegaban todos esperando el centro atrás. Centro que llegó y que Diallo cerró con un buen derechazo.

Ganó Costa de Marfil (REUTERS).

Los grandes jugadores deben aparecer en estos momentos. Ni Hincapié, Ni Caicedo ni Plata lo hicieron en la dimensión que tienen para este equipo. Ecuador tenía el sueño ahí nomás. El travesaño dos veces primero y sus propias debilidades después, lo convirtieron en una pesadilla.