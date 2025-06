Elecciones Misiones 2025: Carlos Rovira ratificó su poder en un clima de apatía

La lista encabezada por Sebastián Macías, del oficialista Frente Renovador de la Concordia, obtuvo el 28,6 por ciento de los votos. La Libertad Avanza quedó en segundo lugar, con el 21,9 por ciento. Sólo fue a votar el 57 por ciento del padrón.

El Frente Renovador de la Concordia se impuso en las urnas: ratificó su hegemonía de más de 26 años en Misiones con el 28, 6 % de los votos en una elección marcada por dos factores clave: la baja participación y la dispersión de la oferta electoral. La Libertad Avanza compitió por primera vez con sello propio y se consolidó como segunda fuerza provincial. El tercer lugar fue para el expolicía Ramón Amarilla —detenido por sedición, que logró una banca desde la Unidad Penal VIII de Cerro Azul— y detrás quedó el Partido Agrario y Social (PAyS). Pero el dato más elocuente no estuvo en los porcentajes sino en la desafección: la participación apenas alcanzó el 57 %, con un piso histórico del 51 % en San Pedro, una de las zonas más golpeadas por la desregulación del sector yerbatero. La carga de datos se detuvo por largo en el 45% y hubo denuncias de la oposición de manipulación.

Si bien el rovirismo celebró el triunfo anunciando que “la Renovación se posiciona nuevamente como la fuerza más elegida en la provincia de Misiones” con el 45 % de las mesas escrutadas, en el centro de campaña el clima no fue de festejo. Una conferencia de prensa, muy entrada la noche, reemplazó a los tradicionales actos de celebración. “Los misioneros ya estamos acostumbrados a hacer oir nuestra voz, una voz tierna, manza pero determinante, que muchas veces no se escucha pero resuena en todo el país”, dijo Rovira desde el escenario triunfante, como en tantos otros turnos electorales desde hace más de 20 años en Misiones.

En el búnker de La Libertad Avanza no hubo representantes del Gobierno nacional, pero sí mensajes de denuncia. El candidato Diego Hartfield publicó en su cuenta de X: “Las planillas que vimos nos dan muy competitivos en todas las ciudades grandes”, y reclamó la publicación de los datos completos. Adrián Núñez, presidente del partido en la provincia, fue aún más tajante: “El resultado no está cerrado y vamos hacia una definición que va a marcar un giro histórico en la provincia”. Para los libertarios misioneros el resultado final confirmará protagonismo en los grandes centros urbanos. Desde la UCR, los reclamos por irregularidades habían comenzado más temprano. Ariel Pianesi, presidente del bloque de diputados radicales, denunció que en muchas escuelas no se permitió el ingreso de fiscales para el conteo de votos y cuestionó que se sigan repitiendo “las mismas mañas, propias de un sistema electoral arcaico”.

Los mismos de siempre

“Aquí siempre son los mismos”, resumió un remisero de la terminal de ómnibus en diálogo con este diario. No pensaba ir a votar. No se sintió interpelado ni por los intentos de renovación dentro del oficialismo —que impulsó candidaturas jóvenes como la del titular de Vialidad, Sebastián Macías, bajo el sello “Renovación Neo”— ni por la alianza con referentes mileístas que se integraron bajo la etiqueta de “Renovación Blend”. La participación fue la más baja en años, por debajo del 71,1 % registrado en 2023 y del 59,9 % de la salida de la pandemia en 2021. Ni siquiera el leve crecimiento del padrón —que aumentó un 2,23 % y superó por primera vez el millón de electores— logró revertir la tendencia al ausentismo.

“El ausentismo es apatía traducida en ausencias”, sintetizó el exgobernador Maurice Closs, quien interpretó el resultado como un mensaje para todo el arco político, en sintonía con lo que ocurre en otras provincias del país. Según datos de la Policía provincial, el mayor porcentaje de participación se dio en la zona céntrica de Posadas, con un 61 %, mientras que en municipios del interior los números fueron más bajos: Apóstoles marcó un 53,3 %, San Pedro 51 % y Aristóbulo del Valle un porcentaje similar. En esas regiones viven pequeños productores agropecuarios que son el corazón económico de la provincia. Cultivan yerba mate, té y tabaco, y muchos de ellos fueron golpeados por el DNU 70/23, que le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar precios de referencia. Hace apenas unos días, Martín Menem y Karina Milei fueron increpados por productores en Oberá, centro cooperativista y económico del agro misionero. “Nos duele —admitió un funcionario provincial— porque intentamos explicar la problemática y el vínculo con el Gobierno nacional”.

La baja participación en esos territorios expone que el votante no distingue con precisión la política nacional de la provincial y castiga por igual no yendo a votar.El plan del gobernador Hugo Mario Passalacqua empieza a mostrar fisuras: la estrategia de mostrarse leal al gobierno de Javier Milei, incluso cuando la motosierra recorta de lleno en su provincia, genera tensiones internas y desconcierto en parte de su electorado. Si bien Misiones fue, hasta mayo de 2025, la provincia que más fondos recibió por Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los recortes en otras áreas son significativos. Según estimaciones del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la provincia perderá este año unos 73 mil millones de pesos por caída en los fondos de coparticipación. El doble discurso entre el ajuste nacional y el relato local de defensa de la gestión comienza a resquebrajarse.

Los libertarios blue

“Los libertarios se metieron en todas las listas”, murmuraban por lo bajo en el centro de campaña oficialista. La afirmación no exagerada. En Misiones distintas listas intentaron apropiarse del sello violeta que Javier Milei consolidó en 2023, cuando obtuvo más del 42 % en primera vuelta y el 56,7 % en el balotaje. Con astucia, el oficialismo a cargo de la impresión de las boletas las entregó en blanco y negro. El Frente Renovador de la Concordia incorporó figuras afines al oficialismo nacional, el Partido Libertario presentó una lista encabezada por Martín Arjol —uno de los “radicales con peluca” expulsados de la UCR— y el Partido Por la Vida y los Valores postuló a Ramón Amarilla, quien, pese a estar detenido, logró una banca. Fuentes de LLA aseguraban, con malicia, que si se unificaran todas las expresiones libertarias, superarían al oficialismo por más de cinco puntos.

A esa fragmentación se sumó la polémica de la jornada: la confusión sobre si las fuerzas de seguridad estaban habilitadas para votar o no que generó tensiones en distintas localidades. Una decisión del Tribunal Electoral provincial había excluido del padrón a más de 16 mil efectivos —alrededor del 1,5 % del electorado—, impidiéndoles votar en los comicios. La medida fue duramente cuestionada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien denunció la situación en sus redes sociales con una frase provocadora: “¡El mundo del revés! En Misiones pueden votar los presos y los extranjeros, pero no los gendarmes ni los policías”. Su posteo desató una reacción institucional: el Procurador General presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia, que intervino de inmediato y dejó sin efecto la restricción. Finalmente, se garantizó el derecho a voto de los efectivos.

En estas elecciones, el peronismo misionero no compitió con lista propia. El PJ local continúa intervenido por decisión de la conducción nacional, y resolvió respaldar al frente “Confluencia Electoral por la Patria”, que lleva como principal candidata a Mónica Gurina, dirigente docente y referente de la CTA Autónoma en la provincia.

El oficialismo apeló a reforzar el llamado a las urnas desde temprano. Carlos Rovira y el gobernador Hugo Passalacqua sufragaron en escuelas públicas y destacaron el valor del voto como un derecho y una obligación. “Tenemos un menú muy bueno y amplio de candidatos”, señaló Passalacqua, en un intento por reforzar la legitimidad del proceso.

Durante la jornada electoral, los misioneros eligieron 20 diputados provinciales titulares y siete suplentes, renovando la mitad de la Cámara de Representantes. Además, diez municipios votaron concejales y en Oberá se eligió al defensor del pueblo. Hubo 457 centros de votación y 2.935 mesas distribuidas en toda la provincia. La jornada transcurrió con normalidad, pero deja al descubierto una provincia con nuevos actores, viejos fantasmas y una ciudadanía cada vez más distante de las urnas.