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¡Bienvenido a Polonia!

Le invitamos a un país con una extraordinaria tradición de libertad, tolerancia y democracia, un país que creó la primera constitución de Europa y una unión con Lituania que es un modelo de integración con igualdad de derechos; un país con el ADN de la cooperación pacífica y, al mismo tiempo, un país que, gracias a su soberanía recuperada en 1989, se ha convertido en un lugar de dinámico desarrollo económico y científico y un líder en la región de Europa Central y Oriental.

Información actualizada sobre los cursos de verano de lengua y cultura polacas en 2026 .

Los cursos se imparten durante todo el año. Las fechas y universidades que los organizan las encontrará aquí . Los cursos presenciales tienen una duración de 1 a 4 semanas; los cursos en línea, de 1 a 12 semanas. Los cursos son organizados por universidades polacas con centros líderes en la enseñanza del polaco como lengua extranjera y acreditados por NAWA. La mayoría de los cursos (incluidos los cursos de verano y los cursos “Aprende Polonia”) incluyen:

lecciones de lengua polaca

viajes a las principales atracciones turísticas

eventos de integración – también juegos, concursos, proyectos

Talleres y conferencias sobre la cultura, la historia, las costumbres, el arte y la vida cotidiana de Polonia.

Encuentro con polacos: estudiantes, representantes universitarios, políticos, empresarios, académicos.

Los demás tipos de cursos (es decir, cursos de adaptación y certificación) tienen un programa ligeramente diferente, que pronto se describirá con más detalle en pestañas individuales.

Los cursos, incluyendo todas las actividades relacionadas, así como (en el caso de los cursos presenciales) el alojamiento y las comidas, son gratuitos. Los participantes solo cubren los gastos de viaje de ida y vuelta a Polonia, así como el coste del seguro médico, incluyendo los posibles gastos de transporte al país de residencia. Este seguro es obligatorio, pero no es necesario contratarlo si el país de ciudadanía del participante ha firmado los acuerdos pertinentes con Polonia.

El programa incluye clases intensivas de idioma, talleres, conferencias sobre cultura e historia, actividades de integración y excursiones culturales organizadas por universidades polacas acreditadas.

Los cursos son gratuitos y, en el caso de los programas presenciales, incluyen también alojamiento y comidas; los participantes deben cubrir el viaje y el seguro médico.

🔗 Más información sobre el programa:

https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/nawa-summer-courses/about-the-programme-summer-courses

Además, hay cursos de idioma y cultura polaca durante todo el año, cursos de adaptación para estudiantes preuniversitarios que quieran realizar sus estudios en Polonia 📚 y Cursos de preparación para rendir el certificado de B2 de idioma Polaco.🇵🇱

¡No se pierdan la posibilidad de utilizar estas becas!