El tren del progreso pasó por Salto Grande… pero nunca se detuvo en Concordia

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La región que produce energía para dos países convive con pobreza estructural, tarifas elevadas y décadas de promesas incumplidas

Mientras las turbinas siguen alimentando grandes ciudades, Concordia y Salto continúan esperando el progreso prometido hace más de cuatro décadas.

Por Alejandro Monzón para Análisis Litoral

La represa de Salto Grande fue presentada como una de las mayores epopeyas de integración y desarrollo de América Latina. Energía limpia, crecimiento económico, industrias, empleo, navegación, progreso social y una nueva era para el litoral argentino y uruguayo. Esa fue la promesa original.

Hoy, más de cuatro décadas después de la inauguración definitiva del complejo hidroeléctrico binacional, una pregunta incómoda sigue flotando sobre las aguas del río Uruguay:

¿Dónde quedaron los beneficios para Concordia y Salto?

Porque mientras la energía generada en Salto Grande continúa abasteciendo grandes centros urbanos, industrias y millones de usuarios en Argentina y Uruguay, las ciudades que convivieron con el impacto directo de la obra jamás lograron transformar aquel sacrificio histórico en bienestar permanente para su población.

Y el contraste duele.

La región que genera energía convive con algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país, mientras Concordia permanece atrapada en índices alarmantes de pobreza estructural y exclusión social.

La paradoja es brutal: las turbinas nunca dejaron de girar, pero el desarrollo regional sí.

EL SUEÑO DEL PROGRESO

Todo comenzó oficialmente en 1946, cuando los gobiernos de Juan Domingo Perón y Tomás Berreta firmaron el acuerdo binacional que dio origen a la futura represa de Salto Grande.

La iniciativa prometía aprovechar el río Uruguay “para el desarrollo económico, industrial y social de ambos países”. No se trataba solamente de producir electricidad. El proyecto hablaba de integración regional, desarrollo humano y crecimiento sostenido.

Con el correr de los años, aquella visión se transformó en una megaobra sin precedentes para la región.

La construcción comenzó formalmente en 1974 y movilizó a miles de trabajadores argentinos y uruguayos. Concordia y Salto vivieron entonces una verdadera explosión económica. Hoteles repletos, alquileres imposibles de conseguir, comercios trabajando día y noche, consumo récord y salarios que movían toda la economía local.

Durante años, la ciudad respiró prosperidad.

Muchos todavía recuerdan aquella etapa como una especie de “edad dorada” para esta región del litoral.

Pero había un problema: esa prosperidad dependía exclusivamente de la obra.

Y cuando la obra terminó, también terminó el derrame económico.

CUANDO EL PROGRESO SIGUIÓ DE LARGO

La represa quedó. Las turbinas siguieron funcionando. La energía continuó viajando hacia las grandes capitales.

Pero Concordia quedó sola.

El final de la construcción dejó una región sin planificación productiva, sin reconversión económica y sin una estrategia de desarrollo capaz de reemplazar el gigantesco movimiento que había generado Salto Grande.

La gran pregunta aparece inevitablemente:

¿Cómo puede ser que las ciudades que producen energía para dos países jamás hayan recibido una tarifa diferencial real?

¿Cómo puede ser que el corazón energético del litoral argentino siga conviviendo con pobreza estructural?

¿Cómo puede ser que la riqueza del río Uruguay termine beneficiando principalmente a sistemas centrales alejados de la realidad regional?

Las respuestas nunca llegaron del todo.

Con el paso de los distintos gobiernos democráticos, el discurso sobre la “reparación histórica” se transformó muchas veces en una bandera política utilizada ocasionalmente, pero sin modificaciones estructurales profundas.

La región siguió esperando.

LO QUE NO SE DICE

Hay una discusión que durante años la política evitó abordar de frente.

Salto Grande terminó consolidando un modelo donde la región aporta recursos estratégicos mientras otros centros urbanos concentran gran parte de los beneficios económicos.

Porque la energía producida en el río Uruguay alimenta industrias, sistemas urbanos y economías alejadas del litoral, mientras Concordia y Salto nunca lograron consolidar un verdadero polo industrial energético propio.

La pregunta entonces se vuelve todavía más incómoda:

¿Quién se quedó realmente con la riqueza generada por Salto Grande?

Porque no alcanza con inaugurar plazas, cordones cuneta, edificios públicos o programas temporales financiados por excedentes.

La discusión de fondo es otra: energía accesible, radicación industrial, incentivos fiscales regionales, empleo genuino y un esquema permanente de desarrollo económico.

Todo lo demás termina siendo apenas administración de consecuencias.

FEDERACIÓN: EL PRECIO MÁS ALTO

La historia de Salto Grande también tiene un símbolo imposible de ignorar: Federación.

Para que la represa pudiera funcionar, una ciudad prácticamente desapareció bajo el agua.

Miles de familias fueron desplazadas. Se rompieron barrios enteros. Se perdió identidad social, cultural y afectiva.

Federación pagó el costo más visible de aquella promesa de progreso.

Y aun así, generaciones enteras aceptaron ese sacrificio bajo una convicción: que el futuro valdría la pena.

Décadas después, todavía persiste la sensación de que gran parte de aquella deuda histórica continúa abierta.

DICTADURAS, SILENCIOS Y HERIDAS

La megaobra avanzó bajo gobiernos militares en Argentina y Uruguay.

Las dictaduras impulsaron y aceleraron la construcción mientras la región convivía con persecuciones, listas negras, desapariciones y controles sobre trabajadores.

Con el tiempo también aparecieron otras sombras: las denuncias por enfermedades vinculadas al asbesto utilizado en instalaciones de la represa y las causas judiciales impulsadas por trabajadores afectados.

La historia de Salto Grande no solamente habla de ingeniería.

También habla de costos humanos.

EL PRESENTE: UNA REGIÓN QUE SIGUE ESPERANDO

En 2026, Concordia continúa encabezando rankings de pobreza e informalidad laboral.

Y mientras tanto, las boletas de electricidad siguen golpeando a miles de familias y comerciantes locales.

La sensación social se parece cada vez más a una certeza: el famoso “tren del progreso” pasó por la región… pero nunca se detuvo definitivamente.

La obra que prometía transformar el litoral terminó dejando una dependencia económica que jamás fue reemplazada por un verdadero proyecto de desarrollo sustentable.

Y allí aparece la deuda más profunda de todas: la incapacidad de la dirigencia política de pensar un modelo regional para el después.

EL MUNDO SÍ LO HIZO

Distintas regiones del mundo que convivieron con grandes represas lograron construir sistemas de compensación y beneficios permanentes para sus comunidades.

En Brasil y Paraguay, Itaipú permitió desarrollar infraestructura estratégica, regalías y crecimiento urbano regional.

En Canadá y Noruega, la renta hidroeléctrica se transformó en inversión local, desarrollo productivo y tarifas competitivas para las comunidades afectadas.

Aquí, en cambio, la discusión sigue atrapada entre anuncios, proyectos aislados y promesas que reaparecen en épocas electorales.

LA PREGUNTA FINAL

Tal vez haya llegado el momento de discutir algo más profundo.

Si la región entregó territorio, recursos naturales, identidad y generaciones enteras al desarrollo energético nacional, entonces el país también tiene una deuda histórica con el litoral.

Una deuda que ya no puede pagarse con discursos.

Porque las preguntas siguen ahí:

¿Puede existir justicia energética si quienes producen la energía no pueden pagarla?

¿Puede hablarse de desarrollo cuando las ciudades que sostienen el sistema siguen atrapadas en la pobreza?

¿Puede una región vivir eternamente del recuerdo de una obra gigantesca mientras las oportunidades siguen emigrando?

Quizás el mayor drama de Salto Grande no sea solamente lo que el agua tapó.

Sino todo lo que nunca llegó después.

LO QUE NO SE DICE

La energía barata terminó favoreciendo principalmente a grandes centros urbanos alejados del litoral.

Concordia nunca consolidó un verdadero polo industrial energético.

CAFESG terminó muchas veces absorbida por la lógica política y no por un proyecto estratégico regional.

La reparación histórica sigue siendo más discursiva que real.

El litoral continúa esperando un beneficio proporcional al sacrificio realizado.

¿QUÉ DEBERÍA RECLAMAR HOY LA REGIÓN?

Tarifa eléctrica diferencial permanente.

Fondo regional de desarrollo productivo.

Incentivos industriales para empresas electrointensivas.

Coparticipación energética real.

Plan binacional de desarrollo Concordia–Salto.

Transparencia total sobre excedentes y regalías.

Reconversión económica regional sustentable.