Premio Federal de Pintura “Fundación María Calderón de la Barca” 2026

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CONVOCATORIA ABIERTA DESDE EL MARTES 28 DE ABRIL HASTA EL JUEVES 11 DE JUNIO DE 2026

La Secretaría de Cultura de la Nación -a través del Fondo Nacional de las Artes -y la Fundación María Calderón de la Barca, lanzan en conjunto una nueva edición de este histórico premio bienal que busca reconocer y potenciar la producción pictórica argentina contemporánea.

Creada en 1962 por el Dr. Carlos Alberto Saráchaga, la Fundación María Calderón de la Barca es una institución privada sin fines de lucro que, desde hace más de 60 años, promueve el arte, la cultura, la educación y la acción solidaria en la Argentina.

En 1964 creó el Premio Pintura María Calderón de la Barca, una de las distinciones económicas más importantes del país, que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo del arte a nivel federal, promover la circulación de obras y generar vínculos entre artistas, instituciones y el mercado cultural.

Destinatarios:

Podrán participar artistas visuales argentinos (nativos o naturalizados) mayores de 18 años, con al menos 2 años de residencia en la provincia por la que se postulan.

Deberán poseer un título de grado en artes visuales, carreras afines (como arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, fotografía o artes audiovisuales), o formación idónea.

Requisitos:

Cada participante podrá postular una única obra pictórica, realizada con posterioridad a 2022, que sea original, inédita y no haya sido premiada anteriormente.

La obra deberá tener un tamaño mínimo de 1,20 m de alto por 0,80 m de ancho, sin superar los 2 x 2 m, y no exceder los 20 kg de peso total, incluyendo marco y soporte.

La presentación se realizará desde el usuario del autor, mediante el envío de una fotografía de la obra, acompañada de su título, técnica y dimensiones, junto con una memoria descriptiva, copia del DNI y currículum vitae.

Premios adquisición:

Primer Premio Fundación: USD 30.000

Segundo Premio Fundación: USD 15.000

Tercer Premio Revelación Federal: USD 5.000

Podrán otorgarse también menciones honoríficas.

Un Jurado de Preselección elegirá entre 5 y 10 obras por cada provincia y CABA (según la cantidad de postulantes por jurisdicción), garantizando la inclusión de al menos 3 artistas emergentes por distrito. Posteriormente, un Jurado de Selección elegirá 24 obras finalistas (una por cada provincia y CABA), que serán exhibidas en una muestra en el Palacio Libertad en agosto de 2026. Durante el acto de inauguración, se anunciarán las tres obras ganadoras del concurso, que pasarán además a formar parte del patrimonio de la Fundación María Calderón de la Barca.

Plazos:

Cierre de la convocatoria: jueves 11 de junio

Anuncio de seleccionados para la exhibición: a partir del 20 de julio .

. Recepción de obras en el Palacio Libertad: entre el lunes 3 y miércoles 5 de agosto .

. Inauguración de la muestra: 13 de agosto. Finalización: 13 de septiembre.

Jurado:

Por la Fundación

– Alberto Robredo (h), miembro del Consejo de la Fundación María Calderón de la Barca – Presidente del Jurado.

– Inés Etchebarne, gerente de Gestión Cultural del Fondo Nacional de las Artes.

– Victoria Giraudo, curadora ejecutiva, ex jefa de Curaduría del MALBA.

Por la Secretaría de Cultura

– Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes.

– Paula Zingoni, directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial.

– Andrés Duprat, director ejecutivo del Museo Nacional de Bellas Artes.

Ver reglamento:

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