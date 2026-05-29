¿QUERES INTEGRAR UNA ORQUESTA DE CUERDAS?

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Biblioteca Serebrinsky

El miércoles 3 de junio a partir de las 15:00 en la biblioteca Julio Serebrinsky (Urquiza 721), se realizará una reunión previa a la conformación de una Orquesta de Cuerdas de esta institución.

Los interesados, (jóvenes y adultos) en formar parte de esta iniciativa que busca democratizar el acceso a la formación musical de calidad, deben concurrir el día y hora mencionados, a la reunión que tiene el por objeto organizar la conformación de esta propuesta.

El único requisito para formar parte de la orquesta es contar con instrumento propio.

Consultas: 3455 087487