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La Municipalidad de Estancia Grande continúa fortaleciendo su parque automotor con nueva maquinaria destinada al mantenimiento y mejoramiento de los caminos de la localidad.

La Municipalidad de Estancia Grande avanza con el proceso de adquisición de una motoniveladora 0 km, una incorporación que permitirá reforzar de manera significativa las tareas de mantenimiento, mejoramiento y conservación de los caminos de la localidad.

El proceso será posible a partir de los recursos obtenidos mediante la subasta realizada el pasado 12 de agosto en el Corralón Municipal, en el marco de una administración que, según se destacó desde el Ejecutivo local, busca sostener criterios de orden, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

La adquisición se concretará mediante el correspondiente proceso de licitación, dando un nuevo paso hacia la incorporación de una maquinaria considerada fundamental para atender las necesidades de infraestructura vial de Estancia Grande.

La nueva motoniveladora se sumará al parque automotor municipal, que durante la actual gestión del intendente Javier Goldín viene incorporando maquinaria y vehículos 0 km destinados a mejorar la capacidad operativa del Municipio.

Desde la gestión municipal señalaron que contar con equipamiento propio permite fortalecer la prestación de servicios, optimizar los recursos disponibles y responder con mayor rapidez a las necesidades de los vecinos, especialmente en una localidad donde el mantenimiento permanente de los caminos resulta fundamental para garantizar la circulación y la conectividad.

Una gestión que transforma recursos en obras y servicios

La incorporación de la motoniveladora forma parte de una política orientada al fortalecimiento del parque automotor municipal, procurando que los recursos administrados por el Estado local se traduzcan en herramientas concretas para la comunidad.

En este sentido, la subasta realizada en el Corralón Municipal permitió generar recursos que ahora tendrán un destino estratégico: avanzar en la adquisición de una máquina nueva, que quedará al servicio de las tareas municipales.

“Más maquinaria, más trabajo y más herramientas para seguir haciendo crecer Estancia Grande” es el concepto que sintetiza esta nueva etapa de la gestión, que apunta a continuar modernizando el equipamiento municipal y mejorando la capacidad de respuesta ante las demandas de los vecinos.

Con la futura incorporación de la motoniveladora 0 km, Estancia Grande da un nuevo paso en el fortalecimiento de sus servicios públicos y en la construcción de una gestión basada en la planificación, la responsabilidad y la transformación de los recursos en soluciones concretas para la comunidad.