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“La mejor respuesta es la que se prepara a tiempo”, subrayó el presidente uruguayo Yamandú Orsi, y destacó que el gobierno y las intendencias están trabajando juntos para anticiparse al fenómeno “y estar cerca de la gente cuando sea necesario”.

Reunión central

La Mesa del Congreso de Intendentes se reunió este jueves en la Torre Ejecutiva con el presidente Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque, con el propósito de analizar las proyecciones sobre el fenómeno climático de El Niño y, al mismo tiempo, evaluar el plan de contingencia que se está preparando para enfrentar sus posibles impactos.

Estimaciones

Luego de la reunión, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, señaló en conferencia de prensa que, entre octubre y diciembre de este año, “por lo que se puede prever, van a caer aproximadamente unos 500 milímetros mensuales de agua, cuando en un año llueven 1.200 milímetros”.

“La posibilidad de que esto se dé, y de que el mayor impacto esté entre los meses de octubre y diciembre, supera el 80%. Estamos hablando de que puede llegar a haber 25.000 personas desplazadas, 5.000 evacuados y 6.250 viviendas afectadas, y hay una posibilidad, que alcanza el 95%, de que los efectos de El Niño se extiendan hasta abril, haciendo un pequeño impasse en enero y febrero por las altas temperaturas”, apuntó.

Resaltó que, “lógicamente”, es una situación preocupante, y resaltó que todas las intendencias deben comenzar a hacer trabajos de prevención, como la limpieza de cursos de agua y el monitoreo de eventuales centros para llevar a los evacuados. Además, se va a establecer un centro de acopio en Durazno para que, “en la medida en que se vaya dando este fenómeno”, se pueda tener, desde el centro geográfico de Uruguay, una “distribución de materiales a todo el país”.

Rivera y Salto serían los más afectados

“Se va a contar con una línea de crédito de 750 millones de dólares, de los cuales 350 estarán disponibles en 2026 y 400 millones en 2027, a través del BID [Banco Interamericano de Desarrollo]y de la CAF [Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe], para hacer frente al impacto que pueda tener la presencia de El Niño y las consecuencias posteriores. Pensemos que esto va a impactar no solo a nivel de inundaciones, sino también en la agricultura y la vivienda”, subrayó Legnani.

Luego, el intendente de Canelones resaltó que a su lado tenía a los representantes de dos de los departamentos que estarían más afectados por El Niño: Rivera y Salto. Richard Sander, intendente de Rivera, señaló que ya han vivido situaciones “bien complejas, de muchas lluvias” en el departamento, pero se prevé que esto sea “aún peor que esos picos” que se registraron en diciembre de 2015 y en marzo y abril de 2024.

Sander resaltó que las lluvias pueden superar los 200 milímetros en un día, lo que provocaría que el escurrimiento de las aguas termine impactando en los arroyos y ríos, y sobre todo en la gente que vive en la zona aledaña a esas corrientes de agua. “Así que lo importante es estar prevenidos. Muchos ya venimos trabajando en la limpieza de cañadas y de arroyos y en el mejoramiento de alcantarillas y de puentes”, subrayó.

El intendente de Rivera dijo que van a necesitar que “los vecinos ayuden a no tirar las bolsas de basura a la calle”, y sacar los residuos a la hora de la recolección, “determinados detalles que después hacen que todo eso impacte en los cursos de agua”. Sander resaltó que lo importante de este trabajo previo es “intentar minimizar lo que va a ser un Niño superior a los que tuvimos”.

Los arroyos y el río Uruguay, doble preocupación

Por su parte, Carlos Albisu, intendente de Salto, señaló que tanto en Salto como en Paysandú y Río Negro se va a “jugar a dos puntas”, porque se prevén lluvias abundantes en los arroyos que cruzan cada uno de los departamentos y, a su vez, una afectación extra con el río Uruguay. Albisu dijo que “ojalá todo esto sea menor a lo que los pronósticos están diciendo”, pero puntualizó que deben prepararse “para la máxima”, y después, si es menos, “bienvenida sea”. “Pero no podemos quedarnos cortos en cada una de las acciones que tenemos que llevar adelante desde hoy”, acotó.

Legnani subrayó que a partir de la semana que viene, en función de las acciones que tomarán, van a empezar una campaña de difusión en cada uno de los departamentos “para tomar todas las previsiones posibles”. Y resaltó que los 500 milímetros que podrían caer en diciembre no serían los mismos que los de octubre, “porque va a haber agua acumulada y el suelo no va a absorber; por tanto, puede aumentar la cantidad de desplazados y evacuados y la situación se va a tornar bastante más grave”.

Por último, a través de sus redes sociales, Orsi escribió que “ahora comienza una nueva etapa de coordinación con los 19 departamentos, a través de los coordinadores departamentales de emergencia”. “La mejor respuesta es la que se prepara a tiempo. Gobierno nacional e intendencias trabajando juntos para anticiparnos y estar cerca de la gente cuando sea necesario. Seguimos”, expresó.

Fuente: La Diaria.