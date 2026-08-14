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En horas de la tarde, alrededor de las 19:00, personal de la Jefatura Departamental Concordia, en conjunto con efectivos del GDI de la Ciudad de Paraná, dio inicio a un operativo de saturación en el barrio Villa Busti.

Durante el despliegue, personal de Motorizada, Grupo Especial Concordia y GDI inició una persecución en inmediaciones de la vera del arroyo Manzores, donde observaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, intentó descartarse de varios envoltorios y de una piedra compactada, presumiblemente de cocaína.

Tras ser demorado, se estableció que se trataba de un hombre de 30 años, quien previamente había ingresado a una casilla abandonada donde se encontraba su hermano, un menor de 17 años. Al advertir también la presencia policial, intentó descartarse de una media que contenía varios envoltorios y otra piedra compactada.

Posteriormente, personal de la División Drogas Peligrosas realizó las correspondientes pruebas de campo, las cuales arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, tanto en las piedras compactadas como en los envoltorios.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de 150 dosis de cocaína, dos piedras compactadas de cocaína, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Martín Núñez, el hombre de 30 años quedó detenido, mientras que el menor de edad fue entregado a sus progenitores.