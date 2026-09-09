Estancia grande sigue avanzando: obras y servicios que apuntan a una comunidad más conectada y con mejor atención

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La construcción de la nueva Terminal de Ómnibus, la llegada de un cajero automático a Yuquerí Chico y el fortalecimiento del sistema de salud marcan una agenda de crecimiento para Estancia Grande, con obras y gestiones orientadas a mejorar la vida cotidiana de los vecinos.

ESTANCIA GRANDE.— La localidad continúa sumando proyectos y gestiones que buscan acompañar su crecimiento y responder a necesidades concretas de la comunidad. Entre las principales novedades se encuentran el avance de la construcción de la Terminal de Ómnibus, la gestión para incorporar un cajero automático en Yuquerí Chico y el fortalecimiento del servicio municipal de salud.

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS

Una de las obras que genera mayores expectativas es la construcción de la Terminal de Ómnibus de Estancia Grande, ubicada estratégicamente a la vera de la Autovía Gervasio Artigas.

El proyecto apunta a mejorar la conectividad de la localidad con otras ciudades de la región y con distintos puntos del país, al tiempo que representa una infraestructura vinculada al crecimiento urbano y turístico.

Desde el Gobierno de Estancia Grande destacan que la terminal constituye mucho más que una obra de infraestructura: representa una apuesta a generar mayores oportunidades, facilitar el movimiento de vecinos y visitantes y acompañar el desarrollo futuro de la localidad.

La obra avanza como parte de una planificación que busca transformar progresivamente distintos sectores de Estancia Grande.

YUQUERÍ CHICO TENDRÁ UN CAJERO AUTOMÁTICO

Otra de las gestiones anunciadas está relacionada con el acceso a servicios bancarios. Yuquerí Chico contará próximamente con un cajero automático en la zona del kilómetro 250, una incorporación que permitirá a los vecinos realizar distintas operaciones sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

La iniciativa responde a una demanda concreta de la comunidad y busca acercar servicios esenciales a quienes viven en la zona.

Según se informó, todavía no está confirmado qué entidad bancaria estará a cargo del cajero, por lo que continúan las gestiones para concretar su puesta en funcionamiento.

El antecedente de Calabacilla, que hace aproximadamente cinco años incorporó su propio cajero automático, aparece como otro paso dentro de una política orientada a descentralizar y acercar servicios a las distintas comunidades que integran Estancia Grande.

MÁS RECURSOS PARA LA SALUD

En materia sanitaria, también se anunció la incorporación de una nueva ambulancia 0 kilómetro y equipada, destinada a fortalecer la capacidad de respuesta ante las necesidades de los vecinos.

La nueva unidad se sumará a los recursos disponibles y permitirá reforzar la atención y las respuestas ante situaciones que requieran asistencia y traslado sanitario.

El fortalecimiento de la salud ocupa un lugar central dentro de las prioridades planteadas por la gestión municipal, que también pone el foco en el funcionamiento del Centro Municipal de Salud, donde se destaca el trabajo de profesionales y personal encargado de la atención cotidiana.

La premisa expresada desde el municipio es mantener una salud pública y gratuita cercana a los vecinos de Estancia Grande, Yuquerí Chico y Calabacilla.

UNA LOCALIDAD QUE BUSCA ACOMPAÑAR SU CRECIMIENTO

Las distintas iniciativas tienen un punto en común: acercar infraestructura y servicios a los vecinos mientras la localidad continúa creciendo.

La terminal apunta a mejorar la conectividad; el cajero automático, a facilitar las operaciones bancarias; y la incorporación de equipamiento sanitario, a fortalecer la atención de salud.

Son proyectos de características diferentes, pero que forman parte de una misma mirada de desarrollo: mejorar progresivamente las condiciones de vida y generar una comunidad con más servicios y mayores oportunidades.

Estancia Grande avanza paso a paso. Con obras en marcha, nuevas gestiones y el fortalecimiento de servicios esenciales, la localidad busca acompañar las necesidades actuales de sus vecinos y, al mismo tiempo, prepararse para los desafíos que plantea su crecimiento.

La construcción de la Terminal de Ómnibus, el futuro cajero de Yuquerí Chico y la nueva ambulancia son señales de una agenda que pone el foco en conectividad, servicios públicos y salud.

Una localidad que crece también se construye con obras, gestión y presencia cercana. Estancia Grande mira hacia adelante.