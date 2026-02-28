DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

En un acto institucional realizado este viernes 27 de febrero de 2026 en el Club Juventud Unida del Yeruá, el intendente de Estancia Grande, Pablo Javier Goldin, dejó formalmente inaugurado el período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, trazando un balance económico-financiero positivo de 2025 y delineando los ejes estratégicos para el nuevo ejercicio.

Ante un salón colmado, el jefe comunal sostuvo que “gobernar es estar presentes y dar respuestas cuando la realidad lo demanda”, y remarcó que la administración municipal ingresa a 2026 sin deuda flotante y con un superávit de 184 millones de pesos, tras un año de fuerte inversión en equipamiento, infraestructura y asistencia social.

Balance 2025: inversión sostenida y cuentas ordenadas

El discurso estuvo marcado por un detalle pormenorizado de las erogaciones e incorporaciones realizadas durante 2025, en un contexto económico complejo a nivel nacional.

Fortalecimiento del parque automotor y equipamiento

Adquisición de un camión Iveco 118 (año 2018) destinado a servicio atmosférico.

Incorporación de un tanque cisterna nuevo de 6.000 litros, logrando un equipo autónomo sin necesidad de remolque.

Compra de dos motoguadañas Sthil (alcanzando un total de 14 unidades).

Inversión superior a 12 millones de pesos en equipamiento de oficina, herramientas y maquinarias.

Compra de una pala de arrastre Grosspal y dos tractores 0 km (92 HP y 115 HP 4×4).

Destinación de más de 165 millones de pesos al mantenimiento y reparación del parque de maquinarias.

Infraestructura y servicios

Perforación de 40 metros con bomba de 5 HP para ampliar la red de agua potable y atender el crecimiento demográfico.

Inversión superior a 15 millones de pesos en ripio para caminos productivos del ejido.

Más de 36 millones destinados al funcionamiento del comedor municipal de Calabacilla, que asiste diariamente a entre 80 y 100 vecinos.

Más de 390 millones de pesos en asistencia social directa, mejoramiento habitacional y subsidios.

Salud y política salarial

Más de 36 millones de pesos en medicamentos y programas sanitarios.

Inversión superior a 140 millones en el CAPS “María Auxiliadora”, con atención 24 horas, dos ambulancias y especialidades como obstetricia, clínica médica, pediatría, odontología y vacunatorio con calendario nacional vigente.

Incremento salarial del 41% para empleados municipales de planta permanente, superando los índices inflacionarios.

Resultado fiscal

Recaudación de 590 millones de pesos por Tasa Comercial.

11 millones por inversiones e intereses.

40 millones recibidos en subsidios provinciales.

Cierre del ejercicio sin deuda flotante y con obligaciones al día ante OSER, Caja de Jubilaciones y ART.

El intendente subrayó que estos resultados son consecuencia de “una gestión responsable”, destacando la coordinación con el Concejo Deliberante como factor clave para el equilibrio financiero.

Proyección 2026: obras estructurales y servicios esenciales

Para el año en curso, Goldin delineó una agenda enfocada en consolidar infraestructura urbana, servicios básicos y contención social.

Entre los principales ejes:

Continuación del enripiado en barrios de Yuquerí Chico (material adquirido en 2025).

Puesta en valor de la plaza de ese mismo sector.

Inicio de obras de electricidad y agua potable para 150 lotes destinados a viviendas.

Gestiones ante CAFESG para la construcción del Hospital Ofelia Tabares en Calabacilla.

Sostenimiento del transporte municipal gratuito diario hacia Concordia, en un contexto donde el pasaje ronda los 6.000 pesos.

Reactivación del proyecto del Centro de Jubilados de Calabacilla, obra postergada por la reasignación de partidas hacia Desarrollo Social.

El mandatario reconoció que algunas iniciativas debieron reprogramarse por la necesidad de reforzar la asistencia social, en el marco de la coyuntura nacional, pero aseguró que forman parte de los objetivos centrales para este 2026.

Un mensaje político: presencia, diálogo y gestión

En el tramo final, el intendente enfatizó la importancia del trabajo conjunto con el Concejo Deliberante y reafirmó una línea de gestión basada en la planificación, el crecimiento ordenado y la presencia territorial del Estado municipal.

Con un discurso centrado en la solvencia fiscal, la inversión en infraestructura y el fortalecimiento de políticas sociales, quedó formalmente inaugurado el período legislativo 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Estancia Grande, marcando el inicio de un nuevo año político con cuentas equilibradas y una agenda de obras en marcha.